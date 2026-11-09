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員林也跟進！新增7處騎樓開放機車停車 彰化全縣累計28處

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府為解決機車停車亂象，繼已陸續開放彰化市21處路段騎樓可以停放機慢車後，員林市從本月也跟進，共開放7處路段，合計全縣已有28處路段實施。聯合報系資料照
彰化縣政府為解決機車停車亂象，繼已陸續開放彰化市21處路段騎樓可以停放機慢車後，員林市從本月也跟進，共開放7處路段，合計全縣已有28處路段實施。聯合報系資料照

彰化縣政府為解決機車停車亂象，繼已陸續開放彰化市21處路段騎樓可以停放機慢車後，員林市從本月也跟進，共開放7處路段，合計全縣已有28處路段實施，交通處並再徵詢其他鄉鎮市提供建議路段，評估是否比照實施。

縣內很多道路騎樓常被商家或住戶占用，甚至營業使用，又未有足夠的機車停車位，如果停到騎樓動輒被驅趕，甚至被警察開單，造成民怨，縣府為解決機車停車位不足問題，針對相關路段評估開放騎樓停放機慢車，卻面臨住家及商家的阻力，透過公所及里長溝通後，2023年6月起，陸續開放部分路段騎樓可停放機慢車。

彰化市到目前為止，已開放彰化火車站及彰化基督教醫院周邊道路，包括中正路、中山路、中華路、光復路、旭光路、華山路等21處路段，縣府交通處原本徵詢其他鄉鎮市是否跟進，原本都沒有意願，最近因為縣議員反映員林市也有需求，經過與市公所討論、會勘後，本月起，再開放員林市7處路段。

員林市開開放騎樓機車停車的7處路段，分別有南昌路南側（光明街至光明街100巷）及北側（光明街至中山南路）、台鳳路（新生路至新義街）、新義街（靜修路至新生路309巷）、中山路二段西側（民權街至中山路二段55號）、民權街（員林車站至中山路一段）、中山路一段西側（三民街至民權街）。

彰化縣政府為解決機車停車亂象，繼已陸續開放彰化市21處路段騎樓可以停放機慢車後，員林市從本月也跟進，共開放7處路段，合計全縣已有28處路段實施。聯合報系資料照
彰化縣政府為解決機車停車亂象，繼已陸續開放彰化市21處路段騎樓可以停放機慢車後，員林市從本月也跟進，共開放7處路段，合計全縣已有28處路段實施。聯合報系資料照

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