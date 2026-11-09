一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 都發局：何時能拆無法預測

台中市一中街商圈的黃金三角窗店面被爆是違建，且月租50萬超過20年都平安無事。雖然該案經過檢舉，但今天清晨新承租的公仔店仍重新裝潢中準備進駐。都發局官員上午說，已列違建排拆，但因不是施工中的違建，也只能依序排拆，至於何時才能拆則尚不能預測。

據了解，這處店面位在太平路與一中街口，是進入一中商圈的黃金地段，過去由仁愛眼鏡承租超過20年，新承租戶公仔店則傳出以68萬元租下來。

據了解，會爆出檢舉案是因為有住戶檢舉占用後面防火巷，出入不便，擔心引發公安問題。經都發局和北區公所實地會勘，查出整棟建物都是違建，已存在30多年。

都發局修復科長楊勝淵說，都發局不是不拆，而是違建很多，總有優先順序，這處違建發現後，前面也還有其他違建要排拆，只能依序進行。而且沒有所謂專案排拆，都是依序進行。若是施工中的違建，會優先排拆，但該建物存在已久。另若有占有道路情形，經警方開單仍不改善，都發局也可以強制拆除。

至於新承租戶仍進行裝潢，楊勝淵說，裝潢不是建物，不能算施工新違建，只能看它有無申請裝潢許可，這一部分可以再查。

不過許多網友並不滿意，認為違法收的房租政府應追繳，以及台中這種違建多了去了，根本沒人管，一直以來都是先占先贏，占了還理直氣壯。還有人說，一中商圈這種違建還很多，大家看準了只要不在施工中被拆，往後就可以繼續經營下去。

台中市一中街商圈的黃金三角窗店面被爆是違建，但今天清晨新承租的公仔店仍重新裝潢中準備進駐，連走廊也堆放了公仔機。記者黃寅／攝影

台中市一中街商圈的黃金三角窗店面被爆是違建，附近住戶檢舉後側占用通道。記者黃寅／攝影