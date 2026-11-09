星期評論／合歡山假日交管 治標不治本

合歡山假日違停、塞車亂象頻傳，中央祭出周休二日高乘載管制，卻因大眾運輸配套不足引發民怨。合歡山道路狹窄、停車空間有限，假日車潮又高度集中，政府若只限制乘客人數、加強取締違停，卻沒有提供交通配套，恐治標不治本。

合歡山交通問題需整體規畫，對武嶺、昆陽、小風口等熱門路段加強巡查，對占用車道、妨礙救援的違停車輛嚴格取締，避免一輛車違停就造成整條道路癱瘓。同時建立即時交通資訊系統，公開停車場剩餘車位及道路壅塞情況，讓遊客上山前掌握路況。

政府應建立山下轉運、專車接駁制度，可評估在埔里、清境及合適的山區節點設置轉乘據點，假日增開接駁專車，依日出、賞雪及登山需求調整班次，讓遊客將車輛停在山下，再搭車前往武嶺等熱門景點。政府也應編列預算補助客運業者，增加車輛及班次，提供足夠運能。

日本富士山部分登山路線實施私人車輛管制，遊客須在山下停車場轉乘接駁車，合歡山也可參考，針對假日尖峰時段實施預約及分流，依停車容量與道路承載量設定車輛總量，而非單純要求提高乘車人數。

合歡山須進一步推動遊憩總量管制，透過接駁路線引導人潮分散至鳶峰、小風口及清境等周邊景點，避免遊客全部擠在武嶺。也不能一味擴建停車場，否則更多車輛湧上山，讓交通問題愈更加嚴重。

合歡山交通改善，中央與地方都不能置身事外。中央應整合交通、警政及國家公園管理資源，南投縣政府則可結合埔里、清境旅宿業者，爭取假日接駁服務。唯有先建立替代交通方案，再推車輛總量管制，才能兼顧觀光發展、交通安全與高山生態保育。