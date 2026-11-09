聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／合歡山假日交管 治標不治本

聯合報／ 本報記者江良誠

合歡山假日違停、塞車亂象頻傳，中央祭出周休二日高乘載管制，卻因大眾運輸配套不足引發民怨。合歡山道路狹窄、停車空間有限，假日車潮又高度集中，政府若只限制乘客人數、加強取締違停，卻沒有提供交通配套，恐治標不治本。

合歡山交通問題需整體規畫，對武嶺、昆陽、小風口等熱門路段加強巡查，對占用車道、妨礙救援的違停車輛嚴格取締，避免一輛車違停就造成整條道路癱瘓。同時建立即時交通資訊系統，公開停車場剩餘車位及道路壅塞情況，讓遊客上山前掌握路況。

政府應建立山下轉運、專車接駁制度，可評估在埔里、清境及合適的山區節點設置轉乘據點，假日增開接駁專車，依日出、賞雪及登山需求調整班次，讓遊客將車輛停在山下，再搭車前往武嶺等熱門景點。政府也應編列預算補助客運業者，增加車輛及班次，提供足夠運能。

日本富士山部分登山路線實施私人車輛管制，遊客須在山下停車場轉乘接駁車，合歡山也可參考，針對假日尖峰時段實施預約及分流，依停車容量與道路承載量設定車輛總量，而非單純要求提高乘車人數。

合歡山須進一步推動遊憩總量管制，透過接駁路線引導人潮分散至鳶峰、小風口及清境等周邊景點，避免遊客全部擠在武嶺。也不能一味擴建停車場，否則更多車輛湧上山，讓交通問題愈更加嚴重。

合歡山交通改善，中央與地方都不能置身事外。中央應整合交通、警政及國家公園管理資源，南投縣政府則可結合埔里、清境旅宿業者，爭取假日接駁服務。唯有先建立替代交通方案，再推車輛總量管制，才能兼顧觀光發展、交通安全與高山生態保育。

合歡山 交管 塞車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

救護車只閃燈沒鳴笛不用讓？汽車駕駛控遭逼車 消防粉專揭關鍵

每天34童車禍死傷 蕭美琴：好好守護孩子 不能讓交通風險變成長代價

公立醫院面臨經營困境 醫改會：檢討關鍵為重新檢視醫療資源配置

相關新聞

「粹基隆」 秋風微醺音樂會市定古蹟登場 冬雨寄情音樂會明年1月開唱

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子（基隆要塞司令部）」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，結合咖啡香氣與特色市集，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。

校舍圍牆崩塌 謝國樑勘災搶修

民進黨基隆市長候選人童子瑋昨獲行政院副院長鄭麗君、前市長林右昌助陣，主打「文化治理」。中正國中舊宿舍圍牆下午崩塌釀災，基隆市長謝國樑以市政優先，勘災後指示優先確保居民安全並加速搶修措施。

星期評論／遏止酒駕悲劇 不能只公開資訊

二○二三年五月一名三歲女童走斑馬線遭撞死後，台南市政府率全國之先公布高風險駕駛資訊，至今公布十七批，希望透過資訊揭露形成社會監督力量，然而日前再發生十九歲南台科技大學李姓學生遭酒駕累犯撞擊身亡，市民必定更加期盼政府拿出更積極、有效的防制作為。

星期評論／合歡山假日交管 治標不治本

合歡山假日違停、塞車亂象頻傳，中央祭出周休二日高乘載管制，卻因大眾運輸配套不足引發民怨。合歡山道路狹窄、停車空間有限，假日車潮又高度集中，政府若只限制乘客人數、加強取締違停，卻沒有提供交通配套，恐治標不治本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。