南投永續旅遊行動 7大觀光軸線推低碳遊程 媒合企業拓商機

為兼顧自然與產業發展，南投縣加強推動永續旅遊，透過準則及評鑑輔導機制協助觀光業者落實永續經營，今於草屯九九峰氦氣球樂園舉辦「南投永續生活節」，並進行產業媒合，盼協助在地業者開發市場創造商機，同步實踐友善環境旅遊。

副縣長王瑞德指出，南投是觀光大縣，擁有豐富的自然景觀、農業資源及多元文化，但發展觀光除了創造經濟效益，更要兼顧環境保護與地方產業共榮，為此加強推動永續觀光，並於2024年起串聯縣內產業推動「南投永續旅遊行動（NSTC）」。

縣府與國立暨南國際大學、觀光產業聯盟協會合作，以全球永續旅遊委員會（GSTC）等國際標準為架構，依據南投在地特色制定永續旅遊行動準則，並透過評鑑及輔導機制，協助業者逐步落實永續經營，將永續旅遊發展為公私協力產業發展網絡。

「南投永續生活節暨永續旅遊產業媒合會」今也於九九峰氦氣球樂園登場，王瑞德說，南投永續旅遊行動參與評鑑業者已由原先30家增加至71家，累計串聯超過300家業者共同投入，同時透過活動辦理集結企業代表、產業夥伴參與交流。

縣府表示，永續旅遊媒合會由15家南投在地特色業者設攤，透過互動讓新東陽、大島台灣、華府旅行社、易遊網及全家便利商店等企業了解特色產品及永續旅遊資源，拓展企業採購、員工旅遊等合作模式，協助在地業者開發市場創造商機。

王瑞德也說，永續生活節同步結合南投7大觀光軸線規畫淨零遊程，串聯特色景點、低碳交通及地方文化體驗，遊客暢遊南投也實踐友善環境，讓永續觀光保護自然環境，帶動地方產業升級，創造區域共榮，提升南投觀光品質與國際競爭力。