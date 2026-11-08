台灣米倉田中馬拉松 1.7萬跑者體驗小鎮風光

台灣米倉田中馬拉松今天從田中景崧文化教育園區起跑，吸引1.7萬名跑者參賽，日本藝人田中佑典發起的「田中先生小姐跑田中馬」50名跑者也在其中，體驗小鎮風光與人情味。

台灣米倉田中馬拉松上午在彰化縣田中鎮登場，彰化縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬及運動部全民運動署副署長吳建遠出席，並在起點鳴槍，為活動揭開序幕。

王惠美致詞表示，已舉辦15屆的田中馬拉松，今年以「一起上場」為主題，吸引1萬7600多名跑者參賽。主辦單位也規劃4.6公里的友善樂跑組，並邀請50名日本「田中先生小姐」參與活動，體驗彰化的人情味。

王惠美表示，地方民眾熱情參與，讓路跑充滿快樂，也讓大家每年都想參與田中馬拉松。同時感謝所有贊助單位，讓跑者沿途可以享用美食。

主辦單位彰化縣政府指出，今年田中馬拉松有日本「田中先生小姐」參賽及應援團，由青山學院大學田徑部前隊長田中悠登領隊，以共同姓氏牽起日本友人與田中小鎮的情誼。

台北101董事長賈永婕也現身參賽，參加10公里組的她表示，上次參賽曾吃到烤雞、牛排，這次抽中參賽資格，最期待的就是沿途美食。