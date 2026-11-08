慟！台中市消防局主秘楊純凱 驚傳主動脈剝離猝逝

台中市消防界痛失英才，台中市消防局主任秘書楊純凱，今天凌晨疑因突發心臟主動脈剝離，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，享壽64歲。消息傳出，令消防局同仁與各界感到無比震驚與不捨。

楊純凱出生1962年，投身消防體系多年，歷練豐富且表現優異。過去他曾擔任中市消防局災害管理科長、簡任技正等重要職務，長期肩負大台中的防災與救災重任。無論是重大颱風災情應變，還是複雜的工廠大火與山難搜救，他總展現沉穩的調度能力與高度專業；其優異的表現深獲長官肯定，並於今年順利拔擢升任消防局主任秘書一職。

同仁眼中的楊純凱工作認真負責、為人謙和，深受基層打火弟兄愛戴。此次突發憾事不僅是中市消防局的重大損失，更讓共事多年的同仁深感悲痛。

台中市消防局表示，已在第一時間慰問家屬，後續將全力協助處理治喪與撫卹事宜，陪同家屬度過艱難時刻。

亞大醫院心臟外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離是致死率極高的心血管急症，因主動脈內膜破裂、血液沖入撕裂血管壁，可能導致臟器缺血或大出血。典型症狀為突發、撕裂般的劇烈胸痛，常延伸至上背或下腹。高血壓控制不良為主要危險因子，氣溫驟降時尤易發生。出現疑似症狀應立即撥打119送醫，把握黃金救援時間。