台76全線通車 草屯到芳苑省20分鐘

東西向快速公路台七十六線台十九線以西延伸工程今天中午全線通車，歷經廿年完成最後一塊拼圖，從南投草屯到彰化海濱至少節省廿分鐘車程。行政院長卓榮泰昨天出席通車典禮表示，台七十六線將朝「海綿道路」概念發展，結合治洪、蓄水、防災及景觀綠化，成為地方新的生活廊道。

這項工程全長約廿六公里，總經費一百九十五點五億元，沿線設有縣道一四八線、新水及台十九線三處交流道。

卓榮泰表示，台七十六線二○○五年通車至埔鹽，歷經廿年，延伸工程終於完成，串聯台六十一線、台十九線，以及國道一號、國道三號，民眾從草屯經國道接台七十六線前往彰化芳苑，可改善彰化西南角交通，也讓山線與海線更加緊密連結。

他指出，這項工程除改善交通，更有助芳苑工業區、二林中科園區及二林精密機械園區發展，提升產業運輸效率，彰化有機會成為中部精密智慧產業的重要核心。此外，台七十六線也可作為災害期間替代道路，提升防災及救援能力，方便雲林、彰化、南投民眾前往彰基、員基及秀傳等醫院就醫。

卓榮泰提出「海綿道路」概念，未來道路建設應兼顧治洪、蓄水及防災，並結合景觀綠化，高架橋下空間則可規畫自行車道、人行道及兒童遊戲場。

彰化縣長王惠美表示，地方期待台七十六線延伸工程多年，感謝中央及施工團隊分期推動，這條道路打通後，為彰化西南角產業及經濟注入新動能。

卓榮泰引用典禮「祥獅獻瑞」表演動作一致，巧喻中央與地方合作無間，對於王惠美提出的十一項地方建設需求，包括員林自行車園區、水五金產業、彰交特定區、擴大彰化市都市計畫及彰化捷運路網等，行政院將持續與地方合作推動。

卓榮泰隨後參加台中榮總醫學科技大樓動土儀式，台中榮總院長傅雲慶說，大樓將以「精準醫療」、「ＡＩ高科技」及「生醫產業」三大主軸，建置全國最大基因體定序資料庫，並配置中台灣首座醫療等級動物心導管室及生物安全第三等級（P三）實驗室。