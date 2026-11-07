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「台中通 × 醜白兔親子同樂集章趣」登場 超人氣醜白兔萌趣嗨翻清水

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
超人氣IP「醜白兔」巨型氣偶驚喜現身，吸引大批親子家庭熱情參與，熱鬧非凡。記者宋健生／攝影
超人氣IP「醜白兔」巨型氣偶驚喜現身，吸引大批親子家庭熱情參與，熱鬧非凡。記者宋健生／攝影

推廣《台中通》APP數位服務，台中市政府數位發展局與清水區公所，7日共同舉辦「台中通×醜白兔 親子同樂集章趣」活動，攜手超人氣醜白兔，與大小朋友共度親子歡樂午後時光。

活動主要運用《台中通TCPASS》APP創新數位集章功能，結合趣味闖關任務及多元互動體驗，現場大小朋友歡笑聲此起彼落，除了將數位應用融入親子休閒活動，也讓民眾在輕鬆遊玩過程中認識市府數位服務，感受智慧生活帶來的便利與樂趣。

台中市議會議長張清照、副秘書長林谷隆在致詞中表示，數位局從112年便開始運用《台中通》舉辦親子闖關集章活動，用寓教於樂的方式推廣數位應用，深獲大小朋友們喜愛。

今年攜手清水區公所舉辦親子活動，結合在地青農市集推廣農特產品及人文風情，同時將市府數位力帶到海線，讓市民朋友更了解智慧服務。

《台中通》APP整合市府各項常用便民服務，例如線上申請育兒津貼、預約孩子接種疫苗，還能繳納學雜費與停車費等，是爸爸媽媽們照顧家庭的好幫手。活動將《台中通》服務與清水在地人文特色融入闖關遊戲中，是希望讓民眾在親子同樂過程中能夠親身體驗數位服務，讓智慧科技的便利性真正走進每個家庭。

數位局長黃惠敏進一步說明，今年攜手清水區公所將超萌醜白兔帶到海線，與大小朋友同樂辦理闖關集章活動，特別安排在地建國國小弦樂團帶來開幕表演、來賓協同醜白兔與民眾進行趣味問答、小小大世界創意舞蹈表演與魔幻氣球秀等豐富精彩內容，同時結合清水青農市集擺攤，讓爸媽與小朋友開心度過午後時光。

本次活動也精心設計4大關卡任務，「扭蛋轉轉樂」帶大家認識清水特產與文化；「套圈我最行」讓民眾在遊戲中了解《台中通》數位服務；「減碳小英雄」則是透過《台中通》全新開發的計步器功能或其他計步工具，只要達成1,000步就能通關，讓親子走路運動同時實踐環保減碳。

清水區公所規劃「明信片DIY」，讓孩子親手完成高美濕地主題明信片把海線美景帶回家。完成所有關卡任務後即可兌換限量石虎家族水壺1個。

透過APP數位集章，不僅減少大量紙本使用、更促進淨零減碳、進一步達成用「數位引領智慧城市發展、讓在地文化貼近生活」的施政理念。

今日活動，台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、市議會簡任秘書張明慧、台中市政府副秘書長林谷隆、數位局長黃惠敏、清水區長蔡慶生、清水區公所主秘王培軒、建國國小校長吳政憲及多位貴賓出席。

台中市議會議長張清照與市府副秘書長林谷隆主持有獎問答，獲獎小朋友相當開心。記者宋健生／攝影
台中市議會議長張清照與市府副秘書長林谷隆主持有獎問答，獲獎小朋友相當開心。記者宋健生／攝影

《台中通》舉辦親子闖關集章活動，用寓教於樂方式推廣數位應用，深獲大小朋友喜愛。記者宋健生／攝影
《台中通》舉辦親子闖關集章活動，用寓教於樂方式推廣數位應用，深獲大小朋友喜愛。記者宋健生／攝影

台中通×醜白兔親子同樂集章趣活動，攜手超人氣醜白兔，與大小朋友共度親子歡樂午後時光。記者宋健生／攝影
台中通×醜白兔親子同樂集章趣活動，攜手超人氣醜白兔，與大小朋友共度親子歡樂午後時光。記者宋健生／攝影

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