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迎接國際身心障礙者日 彰化喜樂CRPD嘉年華會創造友善無礙氛圍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
電視明星梁佑南化身公益大使，到彰化縣二林鎮參加喜樂CRPD嘉年華會帶來歡樂。記者簡慧珍／攝影
電視明星梁佑南化身公益大使，到彰化縣二林鎮參加喜樂CRPD嘉年華會帶來歡樂。記者簡慧珍／攝影

每年12月3日是國際身心障礙者日，彰化縣二林喜樂保育院攜手國際獅子會300D 1區、喜樂顧問團及在地機關團體，提前在今天在國立二林工商舉辦「喜樂CRPD嘉年華會」，邀請社區民眾參加多元有趣的活動，期待共創友善無障礙的社會環境。

二林喜樂保育院響應國際身心障礙者日，今年活動主軸設定「用理解消除歧視、以支持落實平權」，剛好呼應國際獅子會300D 1區的年度主題「幸福惜緣、攜手服務」，因此國際獅子會300D 1區總監曾翠緣號召會員參與，合計贊助58萬元並到現場設攤；曾翠緣表示，用行動凝聚更多善的力量，用理解消除歧視，希望讓人人都能在受到尊重與接納的環境中生活。

喜樂CRPD嘉年華會設計趣味遊戲、策畫美食饗宴和小丑氣球秀、邀請藝人表演，電視連續劇當家一姐梁佑南與穿著蜘蛛人、巫婆裝的喜樂青年一起表演歌舞，為嘉年華掀起驚喜，另在「Cosplay同樂會」限定好康，鼓勵民眾穿創意服裝，前500名符合活動資格者免費獲得1張園遊券可參加摸彩帶回好禮，「白蘭氏」贊助嘉年華會1800瓶雞精和20盒雞精禮盒，今設攤展售並提供1千瓶人蔘飲，為活動平添「好康助健康」暖心亮點。

喜樂保育院長林玉嫦說，CRPD（身心障礙者權利公約）核心宗旨為保障人權、尊重尊嚴，也就是每個人都應享有平等尊嚴與機會均等的權利，喜樂保育院期許今天嘉年華會打破更多民眾的刻板印象，以理解取代偏見、以接納消除隔閡，喜樂保育員感謝國際獅子會300-D1區總監曾翠緣及會員、白蘭氏品牌與地方社團的熱情支持，把企業關懷轉化為陪伴身心障礙朋友的力量。

喜樂保育院長林玉嫦頒贈感謝狀給支持喜樂CRPD嘉年華會的團體。記者簡慧珍／攝影
喜樂保育院長林玉嫦頒贈感謝狀給支持喜樂CRPD嘉年華會的團體。記者簡慧珍／攝影

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