大台中企業志工日大會師 社會局與拓凱教育基金會共同實踐ESG永續發展

聯合國大會將2026年訂為「國際志工永續發展年」，為鼓勵共創永續城市，台中市政府社會局與拓凱教育基金會，7日在市府廣場共同舉辦「2026大台中企業志工日」大會師，號召58家企業及社福團體，約800人共同參與。

台中市副市長賴淑惠代表市長盧秀燕，頒贈企業志工感謝狀及表揚獎座，鼓勵更多企業領袖及員工夥伴投入志願服務，攜手實踐ESG永續發展。

賴淑惠表示，大台中企業志工日邁入第16年，感謝拓凱基金會擔任企業志工資源的教育與推廣平台，此次媒合30組企業與社福團體志願服務方案，總計900多名志工，服務2,300人次。

社會局分享志工服務的溫馨故事，長住教養機構的小翔，在志工陪同下參加人生第一場焢窯，好奇又專注地盯著剛出窯、熱騰騰的地瓜與雞腿，直說這是他最特別有趣的一餐。

因應AI科技時代，志工也走進社區，教導長輩使用ChatGPT、學習手機攝影與構圖，阿公阿嬤們一次次突破自我，展現不輸年輕人的學習熱情。

此外，今年志工論壇特別改採「世界咖啡館」模式，透過各桌桌長帶領分組座談，以及輪替桌次，共同討論企業志工的未來發展。

今年也增設「共善影響力獎」，評選委員透過行動影響力、多元服務及志工參與率等指標，遴選出3家獲獎企業，分別為伸興工業、金統立工業及台灣麗偉電腦機械，感謝獲獎企業對志願服務的深耕。

截至114年底，台中市高齡志工人數達5萬人，台中市相關推動成果，亦榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「亞太永續行動獎」銅獎。

拓凱教育基金會董事長沈文振表示，志工日是台中市一大特色，此次大會師特別以園遊會的方式邀集大家，藉此凝聚各家企業力量。

「時間是最慷慨的付出，而志工是最快樂的生命」，沈文振希望以企業為起點，鼓勵員工與眷屬關懷社會與環境，企業志工不僅體現企業社會責任，更是企業與社會互動的重要橋樑。

社會局說明，台中志工人數穩定成長，目前共計有20家已備案企業志工隊，志工不僅限於社福領域，也持續在衛生、教育、環保及社區等項目發揮影響力。

鼓勵各界企業以自身專業投入志願服務，向所屬類型主管機關登記成立志工隊，共同創造公益價值，

企業可至台中市志工媒合平台企業志工團體專區（https://volunteermatch.taichung.gov.tw/）註冊登記，社會局將協助媒合服務單位，一起發揮善的循環。

今日活動，包括副秘書長林育鴻、社會局長廖靜芝、數發局長黃惠敏、環保局長吳盛忠、客委會副主委蕭靜萍、經發局副局長林敏棋、衛生局副局長陳麗娟、政風處副處長蔡佩珊等人皆到場共襄盛舉。