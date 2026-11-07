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彰化田尾植物產地市集開張人潮川流不息 花間小舖爆款食品是它

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會「花間小舖」開幕推出優惠活動，及消費集點送小旅行，吸引民眾踴躍選購。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會「花間小舖」開幕推出優惠活動，及消費集點送小旅行，吸引民眾踴躍選購。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「花的故鄉」田尾今、明兩天舉辦一年一度植物產地市集，吸引園藝愛好者尋寶，加上鄉農會「花間小舖」開幕營業，從早到傍晚收攤人潮川流不息，即使今天節氣冬至，花間小舖霜淇淋仍熱銷，平均一分鐘賣出1個；整體生意好到讓田尾鄉農會喜上眉梢。

田尾鄉農會舉辦「花現美好田尾產業文化活動計畫-植物產地市集活動」，邀請植栽達人參展及60家園藝攤商展售，民眾穿梭攤位間找喜愛的植物。小豆樹是最近幾年熱門植物，今年仍受歡迎，另有吸睛植栽是葉面粉白、草綠相間的樹葡萄與姑婆芋，詢問度頗高。

田尾鄉農會表揚優秀農民，青農丁秋子自國立台灣師範大學畢業，從台北嫁作田尾媳婦，跟著丈夫周家宏（師大數學系畢業、第三屆百大青農）攜手務農逾10年，積極推動園藝療育、食農教育與永續教育，發展出園藝手作、農遊體驗等課程，今年榮獲農業部第八屆百大青農，堪為「女力撐起半邊天」的農民表率。

田尾鄉農會斥資約500萬元翻修老舊穀倉化身為花間小舖，今開幕首日搭配彰化縣肉品市場，招待品嘗「彰化健康豬香腸」和田尾鄉農會新產品「花現精選啤酒」，花間小舖同時推出特惠活動，全國各農會產品買滿300元送精美小物，霜淇淋買一送一，值得一提的是玫瑰霜淇淋的花粉，採用田尾青農栽種玫瑰乾燥製成，成為爆款食品。

田尾鄉農會展覽花卉評鑑優等品項，中興大學NCHU001M金黃勇奪冠軍，台中改良場台中九號拿下亞軍。另在舊穀倉舉辦的插花、多肉植物組合、不雕花、苔球、空氣鳳梨等DIY與米食體驗等活動場場爆滿，民眾大排長龍等著進場。

鄉農會總幹事吳政憲說，明天除了植物市集，花間好市館展出珍奇植物，觀葉植物與園藝設計展示，消費集點繼續送「農業小旅行」，每消費100元送1點，集滿10點送1人次參加農遊活動，必須強調鄉農會新開發韭菜條「乎汝呷尬凍未條」、香菜花生夾心酥是人氣伴手禮，不可錯過。

無獨有偶，社頭鄉農會今在鄉農會廣場舉辦「115年度社頭農遊季－產業推廣活動」，有農產品評鑑頒獎、農會推廣成果展示、青農及休閒農業區農特產品展售、食農教育闖關體驗和在地米食與國產雜糧推廣等多元活動。今年中部地區番石榴評鑑98名彰、投農友參賽，社頭鄉農民張國枝榮獲冠軍；彰化縣桂圓肉評鑑由彰化市農友許柏霖得到冠軍。

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最近幾年葉片白、綠的植物受喜愛，起初是龜背芋（如圖），今年樹葡萄、姑婆芋都有相同特色，喜愛園藝民眾詢問度高。記者簡慧珍／攝影
最近幾年葉片白、綠的植物受喜愛，起初是龜背芋（如圖），今年樹葡萄、姑婆芋都有相同特色，喜愛園藝民眾詢問度高。記者簡慧珍／攝影

中興大學NCHU001M金黃勇奪彰化縣花卉評鑑冠軍。記者簡慧珍／攝影
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台中改良場台中九號拿下彰化縣花卉評鑑亞軍。記者簡慧珍／攝影。
台中改良場台中九號拿下彰化縣花卉評鑑亞軍。記者簡慧珍／攝影。

彰化 田尾 植物

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