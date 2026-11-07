缺血壓力大…台中2民團辦捐血活動 藝人連靜雯帶隊送暖挺公益

為了緩解血庫缺血警報，念慈安靈功德協會與黎明國際同濟會今日在台中新光三越旁惠安停車場舉辦「熱血同行·愛心無限」捐血活動。現場除有伴手禮回饋熱血民眾，藝人連靜雯也連續第二年到場力挺，吸引不少人潮挽袖排隊。

念慈安靈功德協會創會會長留峰甫表示，最近全台灣各地血庫都面臨相當大的庫存壓力，協會一直以來秉持著關懷社會與助人初衷，決定號召各界力量一起跳出來。去年協會在這裡舉辦捐血活動時，單日就募集到168袋熱血，今年希望能藉由社會大眾的力量，突破200袋大關。

只要民眾挽袖捐出250 c.c.，就能帶走兩張禮券以及香格禮坊特製的太陽餅禮盒；如果捐出500 c.c.，不僅禮券翻倍送到四張，還能拿到香格禮坊的經典蛋黃酥禮盒。此外，元進莊也熱情加碼200份滋補滴雞精要送給大家，讓不少現場挽袖的民眾直呼主辦單位真的誠意滿滿。

黎明國際同濟會會長何茂釧指出，同濟會號召會員參與公益活動向來不強求，一切全憑大家自發自願，有空檔的會兄會姐就會主動前來排隊幫忙，如果剛好有事走不開也沒關係，因為行善最珍貴的就是發自內心的那份善念。

擔任活動公益愛心大使的藝人連靜雯透露，自己是受到好友留峰甫與主辦單位的熱情相邀，去年來過一次之後就深受感動，當時主辦單位跟她約定「明年一定要再來」，她當場一口答應，今天也信守承諾準時報到。

除了親切與民眾互動拍照，連靜雯這次更帶了十多位健康事業團隊的夥伴一起助陣。她考量到捐血民眾往往需要在大太陽下排隊等候，過程相當辛苦，因此特別把專業的健康按摩儀器搬到現場，親自帶著夥伴為排隊民眾推拿放鬆筋骨、舒緩久站的疲倦。