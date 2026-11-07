神隊友、貓狗都來助選 彰化選將推Q版神明、貓狗提袋很搶手

選戰倒數21天，彰化各陣營候選人除了拚造勢、提政見，選舉小物也各出奇招。民進黨彰化縣議員候選人莊陞漢推出Q版大佛、媽祖、關公、觀音保溫提袋，同黨彰化市民代表候選人林志儒、江炳輝再加碼推出貓派、貓狗派版本；民眾黨市民代表候選人林亞軒的實用提袋，吸引民眾索取。

選舉小物在價值不超過30元的前提下，如何兼具創意與實用性，考驗候選人的巧思。過去常見的面紙、原子筆、扇子逐漸退流行，候選人改推貼近生活、可以重複使用的環保提袋，希望透過吸睛設計增加宣傳效果。

爭取連任的莊陞漢表示，彰化是300年古城，信仰文化源遠流長，因此與團隊推出印有Q版神明的保溫提袋，希望呈現地方特色，也讓鄉親把好運與幸福「袋著走」。

莊陞漢與彰化市東區市民代表林志儒、西區市民代表周平、南區市民代表江炳輝組成「好漢連線」聯合拜票。他說，團隊不是帥氣路線，希望透過創意文宣，呈現踏實認真的服務精神。

林志儒今天成立競選總部，除了四款神明提袋，也推出「貓派」版本，江炳輝則製作「貓狗派」版本，貓派及狗派通吃。這批文宣因為可愛又實用，推出後受到民眾歡迎，部分款式已接近索取完畢。

立委黃秀芳到場為林志儒站台，形容他的服務精神就像提袋一樣，耐操又實在，呼籲鄉親支持。前縣長周清玉、名嘴范世平、民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏及彰化市長候選人黃柏瑜也到場助選。

民眾黨彰化市西區市民代表候選人林亞軒則發揮輔仁大學織品服裝系專業，從使用者需求出發設計選舉小物，包括手機支架、飲料提袋及防水耐用的大型提袋，並親自試用樣品，確認實用性後才大量訂製，希望讓選舉文宣不只短暫宣傳，也能融入民眾日常生活。

民進黨彰化市東區市民代表候選人林志儒的提袋是「貓派」，受貓族的青睞。圖／林志儒提供

民眾黨彰化市西區市民代表候選人林亞軒則發揮輔仁大學織品服裝系專業，依使用者需求，自行設計提袋。圖／林亞軒提供

爭取連任的民進黨彰化縣議員莊陞漢（左2）組成的「好漢連線」團隊，推出推出Q版大佛、媽祖、關公、觀音保溫提袋，很搶手。圖／莊陞漢提供