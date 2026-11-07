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台76延伸路段完工通車 卓揆以祥獅獻瑞讚美縣長王惠美配合中央

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮，行政院長卓榮泰與彰化縣長王惠美互動良好。記者黃仲裕／攝影
東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮，行政院長卓榮泰與彰化縣長王惠美互動良好。記者黃仲裕／攝影

東西向快速公路台76線延伸19線以西延伸工程完工，明中午台76線正式全線通車，民眾從草屯出發行駛國道3號接國道1號，銜接台76線到彰化縣芳苑鄉，至少節省20分鐘分鐘，避開平面道路壅塞從山地直達海濱。

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮，今在延伸路段的高架道路舉行，下面是區域大排、農田、公墓、畜牧場。行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、彰化縣長王惠美與各級民代、地方士紳出席，卓榮泰擔任工程完工和通車典禮的主典官，率領部會首長、立法委員上香祈福後剪綵。

行政院長卓榮泰表示，台76線在2005年埔鹽以東通車，時隔20年，台76線延伸線正式通車，串接台61線、台19線以及國1、國3，具重要的交通運輸功能。

交通部長陳世凱指出，回顧民國94年台 76 線通車時僅闢建至埔鹽，行政院民國107年正式核定台76線埔鹽以西延伸工程預算與計畫，通車後將有效串聯中科二林園區與二林精密機械園區，大幅提升產業運輸效能，未來銜接國道1號與國道3號，可節省草屯到彰化縣芳苑鄉約20分鐘車程，不僅節省通勤時間，更實質提升生活便利性。

王惠美說，地方對台76線延伸工程期待已久，感謝施工團隊的用心，從一期、二期、三期到四期，一段一段的在鄉親期待下通車，這條聯絡道路主要打通二林精密園區，路通了以後，打通芳苑工業區、二林精密園區、二林的中科的發展，大幅提升彰化西南角交通便利性，為地方產業及經濟發展注入新動能。

公路局與彰化縣工務處均表示，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」全長約21公里，路堤工程約11.6公里、橋梁工程約9.3公里，計畫總經費195.5億元，沿線設置縣道148、新水、台19等3處交流道，由交通部公路局分成4個標案發包，第四標西湖至瓦磘路段橋梁工程今年11月初完工，最終完成全線通車。

通車典禮過程卓榮泰引用「祥獅獻瑞」動作一致，有時候角色不同，譜出一個旋律、韻律相當優美的舞曲，所以中央地方就是要經過這樣的合作，有時候扮演相同，有時候角色不同，才能夠充分的發揮各種的功能，肯定王惠美配合中央，和行政院提到很多關於地方重大建設的11項需求，其中員林的自行車園區，行政院認為對地方非常有特色，還有水五金行政院及時審議，另外彰交特定區主要計畫、擴大彰化市都市計畫、彰化捷運路網，行政院都會在與王惠美談出的地方建設藍圖中，一一來做進步的發展。

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮上香祈福，行政院長卓榮泰擔任主典官，彰化縣長王惠美（右）在身側。記者黃仲裕／攝影
東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮上香祈福，行政院長卓榮泰擔任主典官，彰化縣長王惠美（右）在身側。記者黃仲裕／攝影

王惠美 卓揆 陳世凱

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