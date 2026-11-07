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南投拚體育不只靠選手！明年加碼獎助金　南投、草屯、埔里將蓋運動館

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
原住民朋友在南投縣運開幕典禮帶來大會舞，以歌舞展現南投多元族群文化。圖／南投縣政府提供
原住民朋友在南投縣運開幕典禮帶來大會舞，以歌舞展現南投多元族群文化。圖／南投縣政府提供

南投縣第74屆全縣運動會今天登場，4天賽事設有38個競賽項目，分布全縣27處場地，參賽選手及隊職員超過14160人次。縣府明年也將提高體育獎助學金，並規畫在南投市、草屯鎮及埔里鎮興建3座樂活運動館，持續提升基層運動環境。

縣運會今天上午9時在縣立體育場開幕，由副縣長王瑞德主持。開幕典禮由平和國小太鼓表演揭開序幕，接著由原住民朋友帶來「山林齊鳴、多元共榮」大會舞，透過傳統古謠與當代節奏，展現南投多元文化特色。

典禮中也表揚在115年全民運動會及2026年名古屋亞運為南投爭光的選手與教練。南投代表隊在全民運動會拿下5金、4銀、6銅；名古屋亞運部分，南投籍空手道選手石政中、洪芷暄及田欣兒勇奪銅牌，女子壘球選手也隨中華隊摘下銅牌，展現南投選手的競技實力。

王瑞德表示，本屆縣運以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，除展現各鄉鎮市的運動實力，也希望透過賽事鼓勵全民參與運動。本屆共有超過1700名工作人員、裁判及志工投入，讓各項競賽順利進行。

王瑞德指出，縣府持續投入教育及體育發展，明年將提高體育獎助學金及出國學習獎助金，並規畫在南投市、草屯鎮及埔里鎮興建樂活運動館，同時改善學校運動設施，提供學童更完善的運動環境，培養更多優秀選手。

縣府也在大會規畫性別友善廁所及哺集乳室，讓選手與觀賽民眾都能安心參與。開幕典禮結束後，縣立體育場廣場同步舉辦良質米食及農特產品饗宴，邀請民眾品嚐各鄉鎮市特色美食。縣運會將持續至11月10日，縣府邀請民眾到場為選手加油。

南投縣第74屆全縣運動會今天在縣立體育場熱鬧開幕，來自各鄉鎮市的選手齊聚一堂，展開為期4天的競賽。圖／南投縣政府提供
南投縣第74屆全縣運動會今天在縣立體育場熱鬧開幕，來自各鄉鎮市的選手齊聚一堂，展開為期4天的競賽。圖／南投縣政府提供

南投縣第74屆全縣運動會今天在縣立體育場熱鬧開幕，來自各鄉鎮市的選手齊聚一堂，展開為期4天的競賽。圖／南投縣政府提供
南投縣第74屆全縣運動會今天在縣立體育場熱鬧開幕，來自各鄉鎮市的選手齊聚一堂，展開為期4天的競賽。圖／南投縣政府提供

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