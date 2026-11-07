快訊

皮卡丘、伊布陪吃！王品x寶可夢最萌聯名「石二鍋、品田牧場、12mini」主題餐點、限定周邊、集章任務一次看

華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

聽新聞
0:00 / 0:00

台中梧棲饗米季千人健走 首進市民農園食農之丘見證豐碩成果

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，1500位參加者從農會本部出發展開「梧農健走趣」。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，1500位參加者從農會本部出發展開「梧農健走趣」。圖／梧棲區農會提供

台中梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，以「豐收、分享、樂活」為核心精神，由總幹事吳柏慧和來賓與1500位參加者，從農會本部出發展開「梧農健走趣」，走進10月17日剛開園的梧棲區農會市民農園「食農之丘」，預祝梧棲二期稻作大豐收。

今天健走路線首度走進甫開園的市民農園「食農之丘」，返回主會場後由來賓共同進行「食農之丘豐收啟動儀式」；現場有小農見習、親子闖關集章、田園米漢堡DIY等食農體驗，及安心米贈米儀式、新品「金沙米米菓」首度亮相。受矚目的三輪摸彩，最大獎為液晶電視，另有多台腳踏車等豐富好禮，吸引民眾熱情參與，現場人潮多。

健走活動今年是第8屆，梧棲區農會總幹事吳柏慧表示，市民農園開園那天，我們和市民一起把好運種進土裡；今天用雙腳走回這片土地一起迎接豐收。

台中市梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，1500位參加者從農會本部出發展開「梧農健走趣」。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，1500位參加者從農會本部出發展開「梧農健走趣」。圖／梧棲區農會提供

梧棲 台中 健走

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

野餐籃、消費券一次帶走 桃園市觀音區農會推「超值野餐組」 明起搶購

力抗美國花生 台積電副總莊子壽豪擲1500萬元挺雲林花生

台中農漁會龍頭齊站台 江啟臣獲力挺參選台中市長

萬聖狂歡嗨翻豐原！台中購物節首抽百萬汽車、北海道來回機票等大獎

相關新聞

南投拚體育不只靠選手！明年加碼獎助金　南投、草屯、埔里將蓋運動館

南投縣第74屆全縣運動會今天登場，4天賽事設有38個競賽項目，分布全縣27處場地，參賽選手及隊職員超過14160人次。縣府明年也將提高體育獎助學金，並規畫在南投市、草屯鎮及埔里鎮興建3座樂活運動館，持續提升基層運動環境。

台中梧棲饗米季千人健走 首進市民農園食農之丘見證豐碩成果

台中市梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，以「豐收、分享、樂活」為核心精神，由總幹事吳柏慧和來賓與1500位參加者，從農會本部出發展開「梧農健走趣」，走進10月17日剛開園的梧棲區農會市民農園「食農之丘」，預祝梧棲二期稻作大豐收。

台76線全線通車 閣揆稱是海綿公路與綠色廊道具四大功能

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程完工，完成台76線最後一塊拼圖，行政院卓榮泰今在通車典禮說明這條公路是「海綿道路」，將來可以有治洪、蓄水、防災等功能，甚至成為一個景觀綠化重要廊道，高架橋下可以成為自行車、人行道、兒童遊戲的重要生活場域。

海拔3402公尺也有醫療後盾！竹山秀傳守排雲山莊23年 再捐百萬

秀傳醫療體系深耕玉山高山醫療服務23年，守護逾萬名登山客生命安全，昨天再捐贈100萬元專款，支持玉山國家公園高山緊急醫療、登山安全及生態保育工作。玉管處表示，未來將持續深化公私協力，強化高山醫療防護網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。