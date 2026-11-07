台中梧棲饗米季千人健走 首進市民農園食農之丘見證豐碩成果

台中市梧棲區農會今天舉辦「2026梧棲饗米季．梧農蔬活總動員」，以「豐收、分享、樂活」為核心精神，由總幹事吳柏慧和來賓與1500位參加者，從農會本部出發展開「梧農健走趣」，走進10月17日剛開園的梧棲區農會市民農園「食農之丘」，預祝梧棲二期稻作大豐收。

今天健走路線首度走進甫開園的市民農園「食農之丘」，返回主會場後由來賓共同進行「食農之丘豐收啟動儀式」；現場有小農見習、親子闖關集章、田園米漢堡DIY等食農體驗，及安心米贈米儀式、新品「金沙米米菓」首度亮相。受矚目的三輪摸彩，最大獎為液晶電視，另有多台腳踏車等豐富好禮，吸引民眾熱情參與，現場人潮多。

健走活動今年是第8屆，梧棲區農會總幹事吳柏慧表示，市民農園開園那天，我們和市民一起把好運種進土裡；今天用雙腳走回這片土地一起迎接豐收。