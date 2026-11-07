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台76線全線通車 閣揆稱是海綿公路與綠色廊道具四大功能

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政院長卓榮泰在東西向快速公路台76線延伸工程全線今通車典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰在東西向快速公路台76線延伸工程全線今通車典禮。記者黃仲裕／攝影

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程完工，完成台76線最後一塊拼圖，行政院卓榮泰今在通車典禮說明這條公路是「海綿道路」，將來可以有治洪、蓄水、防災等功能，甚至成為一個景觀綠化重要廊道，高架橋下可以成為自行車、人行道、兒童遊戲的重要生活場域。

卓榮泰先推崇總統賴清德過去在行政院長任內規畫重大工程，最近一周有兩項有具體成果，先是周三蘇花安，是經過10年蘇花改工程之後的，第一標正式動工，第二件是18年前核定台76線延伸路段。

卓榮泰指出，台76線延伸道路串接61線、台19線及國1、國3，通車後有幾項工作，第一個在交通上，1991年國家6年經濟建的設12條的東西向快速道路中，這一條今天完成，這是政府施政接續進行的一個很好的證明；第二個是對產業發展，無論芳苑工業區、二林的中科基地或二林精密園區，經由台76線延伸道路串接，產業的各種量能、運輸跟發展上面更有潛力也縮短運輸時間，期待彰化縣在中部精密智慧新核心能繼續扮演非常關鍵而重要的角色。

卓榮泰表示，三項工作是防災，因為76線會成為快速道路的替代道路，串連彰化芳苑、大城、二林等地勢低窪鄉鎮，未來對國人的生命健康有更大保障，再來是醫療需求，當雲林、彰化、南投民眾對彰化基督教醫院、員林基督教醫院、秀傳醫院有轉診需求，台76線功能就會更大。

卓榮泰說，台76線是一條海綿道路，以人本為出發點的人本環境，會建立一個綠色路廊；海綿道路跟救災一樣，將來可以有治洪、蓄水、防災的功能，甚至成為景觀綠化重要廊道，至於人本的環境以人為本，所以無論增加照明、退縮行穿線都是以人為本的重要思想；綠色廊道是台76線高架橋下會成為自行車、人行道、兒童遊戲的國人生活新場域。

卓榮泰表示，政府希望各工程單位的任何重大公共工程再怎麼雄偉，都必須跟自然環境融合 一定要跟自然環境融合，共榮、共生，重大工程才能夠永續、一直發展下去。

行政院長卓榮泰主持東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。記者簡慧珍／攝影
行政院長卓榮泰主持東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。記者簡慧珍／攝影

卓榮泰 蘇花安 行政院

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