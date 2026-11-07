海拔3402公尺也有醫療後盾！竹山秀傳守排雲山莊23年 再捐百萬

秀傳醫療體系深耕玉山高山醫療服務23年，守護逾萬名登山客生命安全，昨天再捐贈100萬元專款，支持玉山國家公園高山緊急醫療、登山安全及生態保育工作。玉管處表示，未來將持續深化公私協力，強化高山醫療防護網絡。

秀傳醫療體系與玉山國家公園管理處昨天舉行高山醫療實務座談，並舉行捐贈儀式，由秀傳醫療體系營運長陳秀珠代表捐贈100萬元，玉管處長鄭瑞昌代表接受。鄭瑞昌感謝秀傳醫療團隊多年來投入高山醫療，以專業守護登山客安全，成為玉山重要的醫療後盾。

這筆專款將全數用於推廣山區遊憩安全及生態保育，包括優化高山緊急醫療設備、推動登山安全教育、維護高山步道設施，以及深化園區生態保育與永續發展工作，希望從事前安全宣導到緊急救護，全面提升登山環境安全。

秀傳醫療體系自2004年起投入排雲山莊高山醫療駐診服務，至今已持續23年。排雲山莊海拔3402公尺，是登玉山的重要中繼站，醫療團隊長期駐守，累計守護逾萬名攀登玉山群峰的山友。

國家公園署與秀傳醫療體系今年8月26日簽署合作意向備忘錄，玉管處也與竹山秀傳醫院續簽排雲山莊醫療服務契約。進一步討論116年至118年的合作及認養執行細節，盼將醫療服務延伸至登山安全與山林保育。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜也親自率領醫療團隊前往排雲山莊執行駐診服務。玉管處表示，玉山主峰是國內外登山客熱門路線，但高山氣候多變，登山過程可能面臨高山症及突發傷病，未來將與秀傳持續合作，強化緊急醫療應變及傷患後送機制，讓山友挑戰台灣屋脊時，多一分安全保障。

秀傳醫療體系代表捐贈100萬元，由玉管處鄭瑞昌處長代表接受。圖／玉管處提供