以尋失物聞名！大里七將軍廟百年香火傳忠義 盧秀燕贈匾「忠勇衛鄉」

台中大里七將軍廟供奉清代六名捨身護民官兵與一隻忠誠義犬，香火鼎盛，民間相傳協助尋回失物聞名。市長盧秀燕今親赴七將軍廟參香祈福，並致贈「忠勇衛鄉」匾額，感念七將軍爺守護鄉里的忠義精神，肯定廟方長期投入公益、文化及教育事業，並祈願地方平安、民眾健康幸福。

民政局長吳世瑋說明，大里七將軍廟舊稱「忠義祠七將軍廟」，相傳清同治年間，6官兵奉命巡察地方遇襲擊奮勇抵抗，不幸殉職，隨行義犬奔返報信也殉難。地方仕紳感念其忠勇事蹟，集資建廟奉祀。七將軍廟也因民間相傳協助尋回失物而聞名，昔日酬神戲頻繁，更有「隔時無隔日」的地方俗諺。

盧秀燕表示，七將軍廟深受地方信眾敬重，廟方長期投入公益慈善、文化及教育事業，對地方貢獻良多，七將軍爺忠義精神值得傳承，也讓廟宇成為凝聚地方情感的重要力量；市府為肯定廟方長期對地方的貢獻，經審查通過，今特別由她代表市府及286萬市民親自贈匾。

盧秀燕說明，市府近年也陸續啟用內新國小活動中心、推進第15期大里杙市地重劃及開通區政東路，並持續推動擴大大里都市計畫與屯區交通路網改善，逐步完善地方生活機能。

民政局指出，大里七將軍廟積極參與市府活動，今年以「忠義護鄉土」特色燈組亮相中台灣燈會，讓更多民眾認識大里獨特的宗教文化。

今日活動，盧秀燕、市議員林碧秀、張芬郁、民政局長吳世瑋、大里區長鄭正忠、工策會副總幹事林家興、霧峰警分局長陳啟明、新里里長何世琦、大里里長李錫全、夏田里長曾盛琪、長榮里長洪資源、塗城里長黃仁耀、立仁里長孫正宇、樹王里長陳俞樺、前市議員張滄沂、大里七將軍廟董事長李淵全等出席，立法院副院長江啟臣、市議員蘇柏興也派員致意。