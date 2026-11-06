台76線延伸工程明全線通車 彰縣府今先開通新水交流道匝道

公路局明將舉行台76線延伸工程全線通車典禮，彰化縣政府今開通76線新水交流道聯絡道部分路段；縣長王惠美說，縣政府配合台76線延伸工程通車期程，提前完成新水交流道匝道至好金路路段並開放通車，提前一步銜接台76線延伸工程，完善埔鹽鄉及周邊地區交通路網。

王惠美、交通部公路局北區公路新建工程分局長陳永傑、中區養護工程分局科長陳禎康，及埔鹽鄉機關首長、各級民代共同出席見證台76線新水交流道匝道至好金路的路段正式通車。

「身體若要好，血路就要通；經濟若要好，交通就一定要通。」王惠美說，台76線新水交流道聯絡道新闢工程西起大新路，經新水交流道、好金路，到新生路，道路全長約1361公尺、寬約16公尺，採快慢車分流設計，配置2線快車道及2線機慢車道，分擔台76線埔鹽交流道周邊車流，減輕台19線、縣道146線及縣道36線交通負荷。

76線新水交流道聯絡道新闢工程總經費約5億7145萬元，王惠美感謝縣議會通過縣政府自籌約1億857萬元，餘款由中央補助，目前進度約34%，比預定進度超前，縣政府先完成新水交流道匝道至好金路路段並開放通車，讓埔鹽鄉民及用路人享有便捷交通。

公路局中區養護工程分局科長陳禎康表示，76線新水交流道聯絡道是串聯埔鹽地區跟新水交流道的重要交通要道，預訂2028年2月竣工，依道路期程分為三個工區，今天如期完成第一期工區，希望發揮整體的交通網絡，疏通縣道的車流量的預期效果。

東西向快速公路台76線台19線以西路段延伸工程，串聯國道1號、國道3號及台61線，從埔鹽延伸至芳苑，彰化縣西南角鄉鎮將隨著台76線延伸工程通車，再搭配新水交流道聯絡道建設，可將快速道路效益延伸至地方道路，提升民眾通勤便利性，促進區域交通整合，可強化並串聯中彰化到西南角鄉鎮的連結，帶動整體發展。