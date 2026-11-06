股市大跌選民點名議員處理 吳佩芸曬「AI貓咪」無奈回：已經不敢看了

股市波動加劇，大盤與期貨市場劇烈跌幅，沒想到股災情緒一路蔓延至民意代表的社群平台。一名台中南屯區的市民在社群平台Threads上公開標註議員吳佩芸，請求她幫忙「處理」大跌的股市，意外引發網友熱議與爆笑。

網友貼出台指期暴跌超過3000點股市截圖，並寫道自己同為南屯人與「i人」（性格內向者），一直以來非常欣賞吳佩芸議員親民且高效率的服務態度，直言「看到有需要幫助的地方，您馬上二話不說處理，標註您也馬上回覆」。隨後竟話鋒一轉表示：「我想為民請願，希望您可以處理一下這個（股市暴跌）。」

面對市民這項超乎服務範圍的「特殊陳情」，台中市議員吳佩芸隨即以幽默方式親自回應。她轉發該則貼文，並附上綠色調的「AI貓咪」圖片寫下：「我已經不敢看了……都改看AI貓咪平撫心情了…」，展現親民且幽默的一面。

此番互動吸引大批網友湧入留言區觀戰與熱議，紛紛笑稱： 「很明顯姊沒招了」、「30秒後國安基金登場～」、「國安 gg 該護盤啦！！」、「女人何苦為難女人？」

不少網友笑稱，原本以為民意代表包山包包海，沒想到連「大盤大跌」都成為選民服務的陳情項目之一，也讓肅殺的股市議題在網路上添了幽默與話題。