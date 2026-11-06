快訊

台股重挫 謝金河指「台灣掃到颱風尾」：有護國神山相對有抵抗力

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

聽新聞
0:00 / 0:00

215年古蹟重現風華 鹿港文武廟斥資7千萬元修復竣工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供
彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮，讓這座創建215年歷史的古蹟重現風華，文化地標得以延續。

縣長王惠美在竣工典禮表示，縣府自2003完成文武廟調查研究後，陸續推動各項修復工作，2023年與鹿港鎮公所完成修復工程規劃設計，並向文化部文化資產局爭取補助，核定總經費7080萬元，其中文資局補助4602萬元、縣府補助619萬5千元，其餘1858萬5千元由鹿港鎮公所自籌，2024年5月開工，提前約半年竣工，讓民眾得以提早重返古蹟參拜。

王惠美指出，鹿港文武廟創建於1811年，與後續興建的文開書院共同見證鹿港昔日繁華及文風鼎盛，承載世代鹿港人的共同記憶，1985年指定為縣定古蹟。文武廟過去曾因大火，長達30年「有廟無神」，她擔任鹿港鎮長期間，曾向帝寶公司募款，重新雕刻文昌帝君、文衡聖帝等主神神尊並迎回安座，讓地方信仰文化得以延續。

鹿港鎮長許志宏表示，文武廟因建物老化，牆體、屋瓦及地坪等多處出現劣化與破損，經縣府協助爭取中央補助，由鎮公所主辦修復工程。為讓古蹟提早重現風貌、開放民眾參拜，鎮公所與修復團隊積極協調，加強工程管理，最終提前半年左右完工。

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供
彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供
彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供

鹿港 古蹟 修復

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新生入學擠破頭！縣府自籌4億元新建頭份國中二期教學大樓 今熱鬧動土

番仔溝及友忠公園工程被轟延宕要究責 嘉市府：配合鐵路高架化調整

開放至今吸83萬人次！政院通過鐵博館法人化 盼打造活的博物館

舊嘉義市政府10/28修復開幕！72年市公所變身展演空間延續嘉義市的城市記憶

相關新聞

悲喊「沒爸爸了」二寶爸照腸胃鏡吐血亡！家屬、診所調解爆口角

台中一名2寶爸今年4月獨自到診所接受腸胃鏡檢查，事後緊急送醫搶救仍不治，兩名女兒悲喊「我們沒有爸爸了」；家屬出面指控，事隔6個多月，家屬與診所調解爆激烈爭執，家屬指控診所沒有麻醉醫師、未完整交代事發經過與道歉，診所則強調檢查過程沒有異常，雙方未能達成共識，後續將循司法途徑釐清。

215年古蹟重現風華 鹿港文武廟斥資7千萬元修復竣工

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮，讓這座創建215年歷史的古蹟重現風華，文化地標得以延續。

王惠美臨去秋波 發布彰化縣行政處、青發處長人事案

彰化縣長王惠美任期不到50天，今天發布兩位一級主管人事異動，分別是行政處副處長林靖文升任行政處長，文化局副局長張淑珠升任青年發展處長，原青發處長陳柏村回任縣府機要秘書。

國1后雅段拓寬兼顧地方交通 楊瓊瓔爭取改善5處箱涵和堤南路

國道1號后里至大雅路段拓寬工程預定明年4月動工，沿線地方道路穿越國道的箱涵普遍狹窄，部分僅約3公尺寬，與兩側道路寬度落差大，汽機車通行不便。立委楊瓊瓔今天邀台中市議員羅永珍、賴朝國及高速公路局、台中市政府相關單位現勘，針對神岡、潭子等地5處穿越箱涵，地方建議拓寬至8公尺、採雙向通行；也要求國1改建大甲溪橋時，預留神岡堤南路拓寬空間，兼顧地方交通與產業發展。

台灣超巨蛋模擬圖曝光！4.5萬席無死角觀賽 外野大面積玻璃帷幕

台灣超巨蛋今年完成BOT案簽約，引進約600億元民間投資，打造多功能室內棒球場館，提升台中國際體育賽事、大型演唱會及藝文展演的實力。市府今公布模擬圖，借鏡日本國際級球場經驗，打造4.5萬席360度優質觀賽環境，結合綠建築、大面積玻璃帷幕及戶外開放空間。

影／台中國際花毯節參觀人數破百萬 現場新增3項貼心設施

「2026新社花海暨台中國際花毯節」上月31日展開，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，高達19公尺的主花毯城堡，結合動態機械展演、音樂與煙霧泡泡特效，繽紛花海與夢幻甜點景致交織，平日也有大量遊客到訪，台中市觀旅局統計到昨天為止，累計參觀人次已突破百萬；今年新增3項貼心設施，遮陽區、座位區和「三環拍照區」，讓遊客能更親近主題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。