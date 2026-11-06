215年古蹟重現風華 鹿港文武廟斥資7千萬元修復竣工

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮，讓這座創建215年歷史的古蹟重現風華，文化地標得以延續。

縣長王惠美在竣工典禮表示，縣府自2003完成文武廟調查研究後，陸續推動各項修復工作，2023年與鹿港鎮公所完成修復工程規劃設計，並向文化部文化資產局爭取補助，核定總經費7080萬元，其中文資局補助4602萬元、縣府補助619萬5千元，其餘1858萬5千元由鹿港鎮公所自籌，2024年5月開工，提前約半年竣工，讓民眾得以提早重返古蹟參拜。

王惠美指出，鹿港文武廟創建於1811年，與後續興建的文開書院共同見證鹿港昔日繁華及文風鼎盛，承載世代鹿港人的共同記憶，1985年指定為縣定古蹟。文武廟過去曾因大火，長達30年「有廟無神」，她擔任鹿港鎮長期間，曾向帝寶公司募款，重新雕刻文昌帝君、文衡聖帝等主神神尊並迎回安座，讓地方信仰文化得以延續。

鹿港鎮長許志宏表示，文武廟因建物老化，牆體、屋瓦及地坪等多處出現劣化與破損，經縣府協助爭取中央補助，由鎮公所主辦修復工程。為讓古蹟提早重現風貌、開放民眾參拜，鎮公所與修復團隊積極協調，加強工程管理，最終提前半年左右完工。

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮。圖／縣府提供