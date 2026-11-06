台76線新水交流道聯絡道 匝道至好金路段通車

彰化縣政府向中央爭取經費，推動台76線新水交流道聯絡道新闢工程，為配合台76線延伸工程通車，優先完成新水交流道匝道至好金路段，今天舉行通車祈福典禮。

彰化縣府因應交通部公路局辦理東西向快速公路台76線台19線以西路段延伸工程，以及埔鹽鄉交通需求，推動台76線新水交流道聯絡道新闢工程。

配合台76線延伸工程通車期程，先完成新水交流道匝道至好金路段，彰化縣長王惠美、交通部公路局北區公路新建工程分局長陳永傑等人出席通車典禮。

公路局中區養護工程分局表示，台76線新水交流道聯絡道新闢工程為串聯埔鹽地區與新水交流道重要交通要道，預計117年2月完工，分為3工區，目前完成第1期工區，希望發揮整體交通網絡，疏通車流。

王惠美說，聯絡道新闢工程西起大新路，經新水交流道、好金路到新生路，全長約1361公尺、寬約16公尺，採快慢車分流設計，配置2線快車道及2線機慢車道，分擔台76線埔鹽交流道周邊車流，減輕台19線等交通負荷。工程總經費約新台幣5.7億元，中央補助約4.6億元，其餘縣府自籌。

王惠美進一步提及，東西向快速公路台76線台19線以西路段延伸工程，串聯國道1號、國道3號及台61線，從埔鹽延伸至芳苑，搭配新水交流道聯絡道建設，可提升民眾通勤便利性，促進區域交通整合，帶動彰化西南角整體發展。