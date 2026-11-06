快訊

台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

聽新聞
0:00 / 0:00

台76線新水交流道聯絡道 匝道至好金路段通車

中央社／ 彰化6日電

彰化縣政府向中央爭取經費，推動台76線新水交流道聯絡道新闢工程，為配合台76線延伸工程通車，優先完成新水交流道匝道至好金路段，今天舉行通車祈福典禮。

彰化縣府因應交通部公路局辦理東西向快速公路台76線台19線以西路段延伸工程，以及埔鹽鄉交通需求，推動台76線新水交流道聯絡道新闢工程。

配合台76線延伸工程通車期程，先完成新水交流道匝道至好金路段，彰化縣長王惠美、交通部公路局北區公路新建工程分局長陳永傑等人出席通車典禮。

公路局中區養護工程分局表示，台76線新水交流道聯絡道新闢工程為串聯埔鹽地區與新水交流道重要交通要道，預計117年2月完工，分為3工區，目前完成第1期工區，希望發揮整體交通網絡，疏通車流。

王惠美說，聯絡道新闢工程西起大新路，經新水交流道、好金路到新生路，全長約1361公尺、寬約16公尺，採快慢車分流設計，配置2線快車道及2線機慢車道，分擔台76線埔鹽交流道周邊車流，減輕台19線等交通負荷。工程總經費約新台幣5.7億元，中央補助約4.6億元，其餘縣府自籌。

王惠美進一步提及，東西向快速公路台76線台19線以西路段延伸工程，串聯國道1號、國道3號及台61線，從埔鹽延伸至芳苑，搭配新水交流道聯絡道建設，可提升民眾通勤便利性，促進區域交通整合，帶動彰化西南角整體發展。

王惠美 中央

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國1后雅段拓寬兼顧地方交通 楊瓊瓔爭取改善5處箱涵和堤南路

砸1.1億打通交通瓶頸！中壢龍勇路拓寬工程動工、預計2027年9月完工

藍批爭取堵南到汐止自行車道斷點割稻尾 童子瑋辦反批市政有頭無尾

新生入學擠破頭！縣府自籌4億元新建頭份國中二期教學大樓 今熱鬧動土

相關新聞

台76線延伸工程明全線通車 彰縣府今先開通新水交流道匝道

公路局明將舉行台76線延伸工程全線通車典禮，彰化縣政府今開通76線新水交流道聯絡道部分路段；縣長王惠美說，縣政府配合台76線延伸工程通車期程，提前完成新水交流道匝道至好金路路段並開放通車，提前一步銜接台76線延伸工程，完善埔鹽鄉及周邊地區交通路網。

股市大跌選民點名議員處理 吳佩芸曬「AI貓咪」無奈回：已經不敢看了

股市波動加劇，大盤與期貨市場劇烈跌幅，沒想到股災情緒一路蔓延至民意代表的社群平台。一名台中南屯區的市民在社群平台Threads上公開標註議員吳佩芸，請求她幫忙「處理」大跌的股市，意外引發網友熱議與爆笑。

215年古蹟重現風華 鹿港文武廟斥資7千萬元修復竣工

彰化縣定古蹟鹿港文武廟因建物年久老化及損壞，經中央、縣府及鎮公所動用7千萬元辦理修復工程，歷經專業團隊與傳統匠師細心修復，今天舉行竣工典禮，讓這座創建215年歷史的古蹟重現風華，文化地標得以延續。

王惠美臨去秋波 發布彰化縣行政處、青發處長人事案

彰化縣長王惠美任期不到50天，今天發布兩位一級主管人事異動，分別是行政處副處長林靖文升任行政處長，文化局副局長張淑珠升任青年發展處長，原青發處長陳柏村回任縣府機要秘書。

悲喊「沒爸爸了」二寶爸照腸胃鏡吐血亡！家屬、診所調解爆口角

台中一名2寶爸今年4月獨自到診所接受腸胃鏡檢查，事後緊急送醫搶救仍不治，兩名女兒悲喊「我們沒有爸爸了」；家屬出面指控，事隔6個多月，家屬與診所調解爆激烈爭執，家屬指控診所沒有麻醉醫師、未完整交代事發經過與道歉，診所則強調檢查過程沒有異常，雙方未能達成共識，後續將循司法途徑釐清。

國1后雅段拓寬兼顧地方交通 楊瓊瓔爭取改善5處箱涵和堤南路

國道1號后里至大雅路段拓寬工程預定明年4月動工，沿線地方道路穿越國道的箱涵普遍狹窄，部分僅約3公尺寬，與兩側道路寬度落差大，汽機車通行不便。立委楊瓊瓔今天邀台中市議員羅永珍、賴朝國及高速公路局、台中市政府相關單位現勘，針對神岡、潭子等地5處穿越箱涵，地方建議拓寬至8公尺、採雙向通行；也要求國1改建大甲溪橋時，預留神岡堤南路拓寬空間，兼顧地方交通與產業發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。