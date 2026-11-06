王惠美臨去秋波 發布彰化縣行政處、青發處長人事案

彰化縣長王惠美任期不到50天，今天發布兩位一級主管人事異動，分別是行政處副處長林靖文升任行政處長，文化局副局長張淑珠升任青年發展處長，原青發處長陳柏村回任縣府機要秘書。

新任行政處長林靖文，大葉大學人力資源暨公共關係學系碩士，曾任彰化縣埔鹽鄉公所課員、彰化縣政府人事處科員、溪湖國中人事室主任、福興公所人事室主任、彰化縣文化局副局長、彰化縣政府秘書、彰化縣政府行政處副處長等職。

新任青年發展處長張淑珠是國立彰化師範大學教育學類博士，曾任彰化縣政府教育局課員、彰化縣政府教育處督學、彰化縣政府教育處科長、彰化縣政府教育處副處長、彰化縣文化局副局長等職。

王惠美在卸任前仍得任用或遷調人員的法定期間內，做了此次調整，提拔副處長升任處長，連帶地部分局處科長、秘書等跟著升遷，確實有鼓勵作用。不過，對於已依法編制的事務官局處長，通常無法隨意撤換或降職，這會在一定程度上限縮新任縣市長的用人彈性，除非新首長將其調任為參議等非主管職務。