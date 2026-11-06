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悲喊「沒爸爸了」二寶爸照腸胃鏡吐血亡！家屬、診所調解爆口角

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2寶爸的家屬與診所人員協調時，爆發口角。圖／讀者提供
2寶爸的家屬與診所人員協調時，爆發口角。圖／讀者提供

台中一名2寶爸今年4月獨自到診所接受腸胃鏡檢查，事後緊急送醫搶救仍不治，兩名女兒悲喊「我們沒有爸爸了」；家屬出面指控，事隔6個多月，家屬與診所調解爆激烈爭執，家屬指控診所沒有麻醉醫師、未完整交代事發經過與道歉，診所則強調檢查過程沒有異常，雙方未能達成共識，後續將循司法途徑釐清。

家屬表示，男子接受檢查前2天才剛過完生日，檢查前還與家人正常聊天，沒想到進入診所後竟發生憾事，至今仍難以接受；男子當天自行前往診所接受腸胃鏡檢查，檢查後卻出現意識躁動、血氧降低等情況，隨即由救護車送往醫院急救，搶救10多個小時仍不治，醫院開立司法相驗病歷摘要，推測死因為食道破裂合併出血。

家屬與診所近日調解。死者妻子表示，丈夫好端端走進診所，最後卻躺著被送出來，如今診所卻聲稱與他們無關，讓她難以接受；家屬也指控，事發後診所未清楚說明檢查過程究竟發生什麼事，至今不承認有醫療疏失，也沒有正式道歉。

對此，診所表示，雖然死亡相關報告記載大出血，但診所當時並未發現患者有大出血情形，依據救護車送往醫，以及醫院檢傷交接紀錄顯示，患者當時意識狀態為14分，血壓仍可測量，血氧約90左右，雖然數值不理想，但並非極度危急。

診所強調，患者接受腸胃鏡檢查時並沒有發生異常，全程都有錄影存證，檢查結束後等待麻醉藥效消退期間，診所也未發現大出血，質疑從相驗報告來看，患者送抵急診後曾等待約2小時才進入手術室，如果當時已經大量出血，理應立即進行緊急處置，不應在急診停留這麼久。

家屬則認為，親人只是到診所接受檢查，最後卻失去生命，對家庭造成重大打擊，要求診所完整還原事發經過、正視醫療責任，並提出正式道歉及合理賠償。

腸胃 爸爸

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