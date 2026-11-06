國1后雅段拓寬兼顧地方交通 楊瓊瓔爭取改善5處箱涵和堤南路

國道1號后里至大雅路段拓寬工程預定明年4月動工，沿線地方道路穿越國道的箱涵普遍狹窄，部分僅約3公尺寬，與兩側道路寬度落差大，汽機車通行不便。立委楊瓊瓔今天邀台中市議員羅永珍、賴朝國及高速公路局、台中市政府相關單位現勘，針對神岡、潭子等地5處穿越箱涵，地方建議拓寬至8公尺、採雙向通行；也要求國1改建大甲溪橋時，預留神岡堤南路拓寬空間，兼顧地方交通與產業發展。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍、賴朝國今天辦理「國道1號后里至大雅路段拓寬工程沿線橫交道路既有穿越箱涵拓寬」案現地會勘，高速公路局規劃組簡正工程司龔郁鈞丶正工程司劉淑娟丶幫工程司李柏毅、交通管理組科長林佩玲、中區養護工程分局副分局長蘇英豪、陳志遠副工程司、台中市政府建設局總工程司陳建權、養工處隊長陳昭仁及神岡、潭子區多位里長到場。

據高公局規劃，國1后里至大雅段拓寬工程總經費約168.81億元，主線從目前單向3車道拓寬為4車道，雙向各增加1車道，全長約12.5公里，並包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善及增設南入匝道等工程。

國1后里至大雅段沿線共有13處既有穿越箱涵，楊瓊瓔團隊與相關單位現勘發現，有5處地方道路寬度大於穿越箱涵，包括溪州路、中山路150巷、大富路156巷及中84線兩處，既有箱涵寬度僅3公尺，只能雙向輪替通行。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，國1后里至大雅路段拓寬工程是地方期待多年的重大交通建設，工程不應只著眼於國道主線增加車道，也應同步檢視沿線地方道路與國道交會處的交通瓶頸。希望趁國道工程施工期間一併改善地方道路寬、箱涵窄的落差，避免日後再度施工，增加經費及交通衝擊。

市議員羅永珍、賴朝國及神岡、潭子區多位里長指出，這5處箱涵周邊鄰近住宅區及中小型工業區，平時汽車、貨車及機車通行頻繁，但穿越國道的箱涵僅約3公尺寬，車輛進出必須小心交會，遇到大型車輛更容易造成交通壅塞。地方建議，應將箱涵拓寬至8公尺，讓雙向車輛順暢通行，改善長期以來的交通不便。

高公局表示，依據國道既有橫交道路穿越、跨越橋梁及箱涵拓寬改建辦理暨經費分擔原則，地方道路若已完成拓寬，或已有核定拓寬計畫，且道路寬度大於穿越箱涵，地方道路主管機關可提出箱涵拓寬需求。若台中市政府希望將相關箱涵納入國1后雅段工程，應於民國115年11月底前向高公局中區養護工程分局提出申請，經審核同意後，再辦理工程設計及施工。

洪柳益表示，神岡區堤南路大甲溪橋以東路寬約19.9公尺，但橋梁以西僅約6公尺，大甲溪橋正下方路寬僅約6至6.9公尺，形成明顯瓶頸。國1后雅段工程既然將改建大甲溪橋，希望高公局重新檢討橋墩及橋台配置，讓出足夠路幅，預留堤南路未來拓寬至20公尺的空間，避免新橋完成後，地方道路仍受限於橋梁結構而無法拓寬。

高公局回應，改建後的大甲溪橋橋墩跨距將由原本35公尺增加至70公尺，新設橋台距離既有堤防約24.1公尺，已可滿足堤南路拓寬所需空間，橋下通行淨高也可提升至約5公尺；地方反映堤南路部分路段容易淹水，將在工程設計時一併納入排水改善。

羅永珍要求市府建設局加速推動堤南路拓寬工程，盼於民國117年底前完成，讓國道橋梁改建與地方道路拓寬相互配合。豐洲科技工業園區廠商協進會理事長朱朝茂感謝楊瓊瓔積極推動堤南路拓寬及大甲溪橋限高改善，他認為相關工程有助於大型貨車進出，改善工業區交通條件，進一步帶動地方產業發展。

立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、賴朝國今天上午辦理「國道1號后里至大雅路段拓寬工程沿線橫交道路既有穿越箱涵拓寬」案現地會勘。記者游振昇／攝影