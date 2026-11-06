台灣超巨蛋模擬圖曝光！4.5萬席無死角觀賽 外野大面積玻璃帷幕

台灣超巨蛋今年完成BOT案簽約，引進約600億元民間投資，打造多功能室內棒球場館，提升台中國際體育賽事、大型演唱會及藝文展演的實力。市府今公布模擬圖，借鏡日本國際級球場經驗，打造4.5萬席360度優質觀賽環境，結合綠建築、大面積玻璃帷幕及戶外開放空間。

運動局表示，台灣超巨蛋是市府近年積極推動的重要運動建設，隨著BOT案完成簽約，計畫從招商階段邁入民間團隊後續規畫及履約階段。台灣超巨蛋公司與日本北海道火腿鬥士隊合作，借鏡北海道球場等國際級場館設計經驗，透過電腦模擬檢視各區座位視線，提升觀眾觀賽品質，兼顧人流動線。

建築設計與環境方面，運動局指出，場館外野將採大面積玻璃帷幕設計，讓室內活動空間與戶外自然景觀相互融合，營造明亮、開闊的空間氛圍；基地周邊將規畫綠意休憩空間及特色景觀街道，可以散步休閒，讓台灣超巨蛋不只是大型賽事與展演場地，更能融入市民日常生活。

此外為延續周邊人文與自然景觀特色，基地內多功能棒球場館與商業設施之間保留「學術綠廊」，串聯中央公園與逢甲大學至善樓的文化軸線，整合周邊綠地和人文資源，整合運動、商業、休閒及教育等多元機，提升場館整體使用效益，讓民眾在沒有賽事或展演的日子，也能走進園區。

運動局指出，場館定名為「台灣超巨蛋」，延續台中過去將中港路整合更名為「台灣大道」的城市發展視野，盼透過具備全國代表性及國際辨識度的名稱，展現台中推動重大公共建設的城市格局。

超巨蛋場館外野將採大面積玻璃帷幕設計，讓室內活動空間與戶外自然景觀相互融合。圖／台中市政府提供