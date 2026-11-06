影／台中國際花毯節參觀人數破百萬 現場新增3項貼心設施

「2026新社花海暨台中國際花毯節」上月31日展開，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，高達19公尺的主花毯城堡，結合動態機械展演、音樂與煙霧泡泡特效，繽紛花海與夢幻甜點景致交織，平日也有大量遊客到訪，台中市觀旅局統計到昨天為止，累計參觀人次已突破百萬；今年新增3項貼心設施，遮陽區、座位區和「三環拍照區」，讓遊客能更親近主題。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節選用33種花種、栽植近11萬株草花，鋪設面積超過1.3萬平方公尺，展區融合三麗鷗明星與花藝造景，更首創全台唯一室內鏡面真花花毯與戶外觀景平台，主花毯秀每日早上9時至下午4時，每半小時精彩展演，帶來豐富的視聽饗宴。

花毯節展期至11月22日，適合安排秋日山城輕旅行，賞花後可順遊新社休閒農業區，體驗農事採果、品嘗特色菇類料理，或漫步異國風情莊園。其中，「安妮公主花園」以歐式庭園及四季花卉營造浪漫氛圍，結合在地民宿、蔬果園食農教育、五柳莊手工醋、特色餐飲及農特產品，是賞景拍照的好去處，可規劃豐富的新社2天1夜遊程。

觀旅局表示，花毯節園區每日免費開放參觀，完成指定問卷還可兌換限量三麗鷗折疊扇。誠摯邀請全國民眾把握展期，走訪新社花海、入住在地合格旅宿，感受台中山城的花香、美食與浪漫風情。

記者昨天現場觀察，花毯節主區非假日也有很多遊客，包括父母推著嬰兒車，和子女推行動不便父母一遊，三麗鷗明星造型區吸引大人小孩拍照，今年花毯區主花毯城堡四周，新增三環拍照區，遊客可在任何一環步道拍照，最近一環步道可親近主題明星，靠外環拍照可避開遊客；今年也增設更多遮陽區與座位區，許多遊客逛累了坐在遮陽區；主毯區旁今年新設觀景台，二層樓高，遊客登上賞景和拍照都很適合。花海農特產品推廣攤位區也有很多遊客逛買，現場吃。

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客。記者游振昇／攝影

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客，今年新增很多遮陽區和座位區。記者游振昇／攝影

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客。記者游振昇／攝影

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客。記者游振昇／攝影

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客。記者游振昇／攝影

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客，今年花毯節現場新增觀景台。記者游振昇／攝影

「2026新社花海暨台中國際花毯節」正展出，活動以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗重磅打造七大主題展區，平日也有很多遊客。記者游振昇／攝影