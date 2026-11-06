合歡山周末實施高乘載 挨批「感冒卻開香港腳藥」

合歡山假日違停、塞車亂象頻傳，內政部、交通部近日公告，十一月起周末實施假日高乘載管制，比照花季管制措施，駕車未滿三人不得上山。知名登山者雪羊怒轟「有夠昏庸」，批評「感冒卻開香港腳藥」。國家公園署表示，將推動大眾運輸接駁，管制時段有通行需求者將採彈性措施。

合歡山能賞杜鵑、追雪、觀星、看日出，當地武嶺海拔三二七五公尺是全台公路最高點，可開車抵達，常有車友揪團夜衝，但山區停車空間有限、路幅狹窄，違停、塞車亂象嚴重，被笑稱「武嶺早市」。國慶連假白色賓士「霸停」路中央，擋出上百輛車惹眾怒，警方礙於法規無法開罰挨批，內政部、交通部三日公告周末高乘載管制。

據規畫，本周六起周末比照花季模式，管制範圍從台十四甲線十八公里處翠峰至大禹嶺路段，周六日每日凌晨零時至上午八時，視車流機動調整，小客車滿三人才放行，機車、慢車、客運及小貨車載運農產不受限。

此政策引發強烈反彈，用路人質疑，高乘載跟違停有何關聯性？「三人開車上山也可能違停」、「半夜沒公車可搭，配套呢」。

知名登山者雪羊砲轟，有腦袋的人都看出「手段」和「目的」沒關係，就像病人感冒，醫生開香港腳藥，「只是想讓大家更不方便而減低開車去的藉口」。雪羊痛批「跟測速治百病是同個邏輯，有夠昏庸」，真正的問題是路太小、停車空間少又車太多。

另外，但合歡山大眾交通現況「趨近於零」，建議學日本富士山，提高熱門時段的大眾運輸密度，並強力取締，呼籲內政部看見「真正的解法，別被萬惡的交通部糊弄」。

國家公園署表示，高乘載管制為改善山區交通，管制時段內，在地居民、持有合法入園許可的登山民眾，以及其他有必要通行需求者，將採取彈性通行措施；將與交通部協調推動大眾運輸接駁。