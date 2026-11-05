台中市商業總會80周年慶 蔡英文：政府與企業、中央和地方都要合作

台中市商業總會迎來成立80周年重要里程碑！5日舉辦「第80屆商人節表揚大會暨80周年慶典」，前總統蔡英文致詞時表示，政府與企業要合作，中央和地方也要合作；相信台中一定能創造更多機會，繼續成為帶動台灣經濟發展的重要力量。

蔡英文指出，台中不只有工具機、精密機械等製造業，還有非常活躍的商業活動，以及遍布大街小巷的中小企業，都是支撐台中經濟的重要力量。且台灣經濟競爭力不是只有製造業，也有很好的文化、美食、觀光資源及服務，讓更多人願意來台灣、來台中消費。

此次慶祝活動在台中國際會展中心舉行，由理事長謝豐享主持。前總統蔡英文、台中副市長鄭照新、立法委員何欣純、全國商業總會理事長許舒博等人都到場祝賀，隨後於「鏡開儀式(敲酒桶)-共飲慶八秩」共同執槌，象徵開運及展開新局。

除了高規格的慶典活動，現場同步舉辦貿易拓展會，首度集結35家國內外指標性業者，涵蓋精品咖啡、優質好酒、精緻糕餅、潮流百貨及人氣伴手禮等，展現強大的國際供應鏈媒合實力，也為產業開創無限商機。

謝豐享回顧民國35年，由王金海理事長帶領台中市各界商業大老創立台中市商業總會以來，歷經30屆、14位理事長，一棒接一棒努力經營下，至今已有138個公會會員。

謝豐享指出，在過去的80年，台中市商業總會結合了民間企業及台中市政府的力量，在經濟發展過程中克服各階段的困難，創造商機，啟動台中城市建設，奠定了台中市的發展基礎，成為今天近290萬人口的台灣第二大都市。

展望未來，站在80周年的歷史新起點上，台中市商業總會將繼續秉持「傳承、創新、團結、共榮」的精神，致力於引領全體產業迎向淨零排碳與數位AI的雙軸轉型浪潮。

鄭照新代表市長盧秀燕，向商界領袖及獲獎代表表達祝賀與敬意。他肯定商業總會長期凝聚產業力量、促進商業發展，並感謝商界支持台中購物節及各項經濟活動，展現公私協力的豐碩成果，期盼未來持續攜手企業優化投資環境，共創台中經濟新高峰。

鄭照新表示，台中市商業總會是地方重要的商業團體，長年致力凝聚產業共識、反映政策建言、促進會員交流及拓展國際貿易，為台中經濟發展奠定穩固基礎。

尤其在理事長謝豐享帶領下，今年初於台中國際會展中心舉辦首屆「2026台中百工百業博覽會」，匯集各領域優質企業參展，吸引超過10萬人次入場，創造逾3億元消費產值，不僅展現台中深厚的產業實力，也促進跨產業交流與商機媒合。

也是民進黨市長候選人的何欣純指出，台中擁有完整的產業聚落及豐富的商業、觀光資源，會展中心應成為在地企業展售交流及拓展國際市場的平台。

她說，未來將加速推動台中國際會展中心二期建設，串聯展覽與周邊商圈、觀光旅遊，讓國內外買主和旅客來台中，也願意留下來消費，帶動餐飲旅宿、零售及運輸等產業共同受惠，讓會展商機成為百工百業的生意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市商業總會理事長謝豐享表示，台中市商業總會成立80周年迎來全新的里程碑。記者宋健生／攝影

台中市政府與台中市商業總會共同致贈獎牌表揚台中市優良企業。記者宋健生／攝影