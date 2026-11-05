AI短影音+饒舌酷宣導！ 台中青年用創意破菸品迷思吸近萬人投票

擺脫傳統宣導！台中市衛生局舉辦「菸煙誘惑OUT、青春更PRO」菸害防制短影音徵稿活動，今展現成果，共吸引79件學生創作作品投稿，累計9834人次投票。學生發揮創意結合AI科技發想腳本與影像，引發廣泛共鳴，將「拒絕菸品誘惑、破除菸品迷思」理念深入校園與社群。

今天活動現場特別邀請大學生饒舌歌手徐子鎰JII，與賴奕佐YiZ演唱二人創作的活動主題曲「來一根、害一生」，以充滿節奏感與態度的音樂力挺拒菸。

台中市衛生局副局長邱惠慈說，新興電子煙常以時尚外表、香草或水果等清新香味吸引青少年，但真正的時尚是能夠分辨利弊，勇於拒菸。吸電子煙是違法行為，危害不亞於紙菸，依據菸害防制法，吸食電子煙最重罰1萬元，製造、輸入、販賣者最高罰5000萬元。

活動鼓勵青年從同儕影響與生活觀察出發，共選出20組得獎作品，包含特優4名、優等8名、佳作8名，另抽出28名參加獎，總獎額達25萬元。

獲得特優第2名的靜宜大學學生卓冠宇說，感謝自媒體研究社老師陳彥叡指導，團隊以「破除電子煙不黏人、香香無害」的迷思為主題，在影片中飾演誘惑者並安排新聞主播解密，提醒同儕電子煙不僅具成癮性，更有混雜毒品的風險。

特優得獎影片連結：

第一名「拒絕菸魔誘惑」打倒菸魔不靠超能力，拒絕菸害才是真無敵！https://www.youtube.com/watch?v=k1Jo03_VzjU

第二名「POV：當朋友勸你抽電子煙時」

https://www.youtube.com/watch?v=SHEJZXzxBKY

第三名「你只是累了」https://www.youtube.com/watch?v=SfKrOiiJy4A

第四名「第一根煙，是你自己選擇的嗎？」

https://www.youtube.com/watch?v=-VpFnwfoXiw

※ 提醒您：抽菸，有礙健康