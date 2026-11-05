快訊

跌跌不休！這檔再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至「4萬點成關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI短影音+饒舌酷宣導！ 台中青年用創意破菸品迷思吸近萬人投票

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學生饒舌歌手徐子鎰JII，與賴奕佐YiZ獲邀演唱二人創作的活動主題曲「來一根、害一生」。記者趙容萱／攝影
大學生饒舌歌手徐子鎰JII，與賴奕佐YiZ獲邀演唱二人創作的活動主題曲「來一根、害一生」。記者趙容萱／攝影

擺脫傳統宣導！台中市衛生局舉辦「菸煙誘惑OUT、青春更PRO」菸害防制短影音徵稿活動，今展現成果，共吸引79件學生創作作品投稿，累計9834人次投票。學生發揮創意結合AI科技發想腳本與影像，引發廣泛共鳴，將「拒絕菸品誘惑、破除菸品迷思」理念深入校園與社群。

今天活動現場特別邀請大學生饒舌歌手徐子鎰JII，與賴奕佐YiZ演唱二人創作的活動主題曲「來一根、害一生」，以充滿節奏感與態度的音樂力挺拒菸。

台中市衛生局副局長邱惠慈說，新興電子煙常以時尚外表、香草或水果等清新香味吸引青少年，但真正的時尚是能夠分辨利弊，勇於拒菸。吸電子煙是違法行為，危害不亞於紙菸，依據菸害防制法，吸食電子煙最重罰1萬元，製造、輸入、販賣者最高罰5000萬元。

活動鼓勵青年從同儕影響與生活觀察出發，共選出20組得獎作品，包含特優4名、優等8名、佳作8名，另抽出28名參加獎，總獎額達25萬元。

獲得特優第2名的靜宜大學學生卓冠宇說，感謝自媒體研究社老師陳彥叡指導，團隊以「破除電子煙不黏人、香香無害」的迷思為主題，在影片中飾演誘惑者並安排新聞主播解密，提醒同儕電子煙不僅具成癮性，更有混雜毒品的風險。

特優得獎影片連結：

第一名「拒絕菸魔誘惑」打倒菸魔不靠超能力，拒絕菸害才是真無敵！https://www.youtube.com/watch?v=k1Jo03_VzjU

第二名「POV：當朋友勸你抽電子煙時」

https://www.youtube.com/watch?v=SHEJZXzxBKY

第三名「你只是累了」https://www.youtube.com/watch?v=SfKrOiiJy4A

第四名「第一根煙，是你自己選擇的嗎？」

https://www.youtube.com/watch?v=-VpFnwfoXiw

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

靜宜大學學生卓冠宇（右）與靜宜大學自媒體研究社指導老師陳彥叡（左）合影。記者趙容萱／攝影
靜宜大學學生卓冠宇（右）與靜宜大學自媒體研究社指導老師陳彥叡（左）合影。記者趙容萱／攝影

台中 電子煙 青年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市議員爆料掌握情資毒品煙彈入侵校園 要求市府強力防制

新北校園廣告人邁入十周年 世新大學創意行銷「淡江大橋」奪首獎

期交所反詐評鑑19家期貨商獲獎 防詐宣導觸及逾8萬人次

彰中生設計實力超齡！創立個人品牌 退休校長紀念品也出自他手

相關新聞

中市南太平停車難 市府闢建「長億南街停車場」增29停車位

台中市太平區的南太平人口快速成長，停車空間不足，市議員黃佳恬反映市府改善後，市府興建「長億南街停車場」紓解停車問題。交通局長葉昭甫今與黃佳恬一同舉辦啟用記者會，當地居民都十分高興停車問題得以改善。

歌仔戲也能玩爵士！ 南投李靜芳一口氣抱回傳藝金曲獎3大獎

南投縣歌仔戲名家李靜芳以「歌仔曹七巧：台灣爵士戲曲專輯」勇奪第37屆傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎、最佳演唱獎及最佳作詞獎3項大獎。南投縣長許淑華今天接見李靜芳及團隊，頒贈獎勵金，並邀請她擔任「傑出演藝團隊表演示範計畫」策展人，明年南投燈會將串聯縣內藝文團隊聯合演出。

只花325元就抱走204萬BMW！ 南投旅遊抽獎幸運兒出爐

消費325元就抽中市值204萬元的BMW電動車！「南投旅遊好康月」今天最後一波抽獎，最大獎由草屯鎮花姓民眾抱走。縣府同時宣布「2026南投花卉嘉年華」12月1日至明年2月28日登場，串聯全縣賞花、泡湯、跨年及燈會活動，邀請民眾到南投歡度冬日假期。

人犬衝突頻傳、地方盼補強管理 彰化動保自治條例卡關兩會期

彰化多處頻傳遊蕩犬群追逐、攻擊民眾，甚至造成交通事故，但攸關地方動物保護管理的「彰化縣動物保護自治條例」卻連續兩個會期遭擱置。彰化縣議員吳韋達今天在縣議會縣政質詢中質疑，縣府先前承諾加強溝通，草案卻遲遲無法推進，擔心一年多的協調成果因議會屆期更替而歸零。

達標了！ 彰化縣長王惠美任內第十八幢長照衛福大樓今動工

彰化縣長王惠美規畫任內完成18案長照衛福大樓興建案，今在埔心鄉舉行第十八案的彰化縣埔心衛福大樓動土典禮，繳出全國首創0到100歲全齡照顧服務的漂亮建設成績單，

南投全縣運動會7日開幕　點燃聖火傳遞13鄉鎮市

7日在南投縣立體育場開幕的全縣運動會今天點燃聖火，展開13鄉鎮市傳遞，今年總冠軍獎座設計融合南投山水孕育的堅韌精神與運動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。