快訊

拚蔣萬安連任…不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：會以「大局為重」評估

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

中市南太平停車難 市府闢建「長億南街停車場」增29停車位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府興建「長億南街停車場」紓解停車問題，交通局長葉昭甫（右一）今與黃佳恬（右二）一同舉辦啟用記者會。圖／黃佳恬提供
台中市政府興建「長億南街停車場」紓解停車問題，交通局長葉昭甫（右一）今與黃佳恬（右二）一同舉辦啟用記者會。圖／黃佳恬提供

台中市太平區的南太平人口快速成長，停車空間不足，市議員黃佳恬反映市府改善後，市府興建「長億南街停車場」紓解停車問題。交通局長葉昭甫今與黃佳恬一同舉辦啟用記者會，當地居民都十分高興停車問題得以改善。

葉昭甫說，長億南街停車場斥資250萬元，有約300坪空間，可以停供29格汽車停車位

黃佳恬說，南太平隨著人口持續增加，停車需求日益迫切，許多居民下班返家後經常一位難求。但因缺乏停車空間，只能將車輛停放路邊或住家門口，衍生違規停車、遭檢舉開罰等問題，讓居民相當困擾。

她說，此次成功爭取新設停車場，是改善地方停車問題的重要一步，不僅增加合法停車選擇，也有助於減少違停亂象。停車問題不能只靠開罰，更重要的是提供足夠的停車空間。未來將持續盤點南太平可利用空間，積極爭取更多停車設施，讓地方居民生活更加便利、安心。

台中市政府興建「長億南街停車場」紓解停車問題，今順利完工啟用。圖／黃佳恬提供
台中市政府興建「長億南街停車場」紓解停車問題，今順利完工啟用。圖／黃佳恬提供

台中市 停車位

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北永平國小地下停車場啟用！免費試營運至12月4日

斥資21億元打造台中轉運中心今啟用 整合「7接7轉」轉乘樞紐

斥資近2千萬元！台南馬雅各長青公園大改造 全年齡友善休憩空間

七星潭賞星廣場11月9日起封閉蓋旅服中心 海岸照常開放遊客觀光

相關新聞

中市南太平停車難 市府闢建「長億南街停車場」增29停車位

台中市太平區的南太平人口快速成長，停車空間不足，市議員黃佳恬反映市府改善後，市府興建「長億南街停車場」紓解停車問題。交通局長葉昭甫今與黃佳恬一同舉辦啟用記者會，當地居民都十分高興停車問題得以改善。

歌仔戲也能玩爵士！ 南投李靜芳一口氣抱回傳藝金曲獎3大獎

南投縣歌仔戲名家李靜芳以「歌仔曹七巧：台灣爵士戲曲專輯」勇奪第37屆傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎、最佳演唱獎及最佳作詞獎3項大獎。南投縣長許淑華今天接見李靜芳及團隊，頒贈獎勵金，並邀請她擔任「傑出演藝團隊表演示範計畫」策展人，明年南投燈會將串聯縣內藝文團隊聯合演出。

只花325元就抱走204萬BMW！ 南投旅遊抽獎幸運兒出爐

消費325元就抽中市值204萬元的BMW電動車！「南投旅遊好康月」今天最後一波抽獎，最大獎由草屯鎮花姓民眾抱走。縣府同時宣布「2026南投花卉嘉年華」12月1日至明年2月28日登場，串聯全縣賞花、泡湯、跨年及燈會活動，邀請民眾到南投歡度冬日假期。

人犬衝突頻傳、地方盼補強管理 彰化動保自治條例卡關兩會期

彰化多處頻傳遊蕩犬群追逐、攻擊民眾，甚至造成交通事故，但攸關地方動物保護管理的「彰化縣動物保護自治條例」卻連續兩個會期遭擱置。彰化縣議員吳韋達今天在縣議會縣政質詢中質疑，縣府先前承諾加強溝通，草案卻遲遲無法推進，擔心一年多的協調成果因議會屆期更替而歸零。

達標了！ 彰化縣長王惠美任內第十八幢長照衛福大樓今動工

彰化縣長王惠美規畫任內完成18案長照衛福大樓興建案，今在埔心鄉舉行第十八案的彰化縣埔心衛福大樓動土典禮，繳出全國首創0到100歲全齡照顧服務的漂亮建設成績單，

南投全縣運動會7日開幕　點燃聖火傳遞13鄉鎮市

7日在南投縣立體育場開幕的全縣運動會今天點燃聖火，展開13鄉鎮市傳遞，今年總冠軍獎座設計融合南投山水孕育的堅韌精神與運動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。