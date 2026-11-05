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中市南太平停車難 市府闢建「長億南街停車場」增29停車位
台中市太平區的南太平人口快速成長，停車空間不足，市議員黃佳恬反映市府改善後，市府興建「長億南街停車場」紓解停車問題。交通局長葉昭甫今與黃佳恬一同舉辦啟用記者會，當地居民都十分高興停車問題得以改善。
葉昭甫說，長億南街停車場斥資250萬元，有約300坪空間，可以停供29格汽車停車位。
黃佳恬說，南太平隨著人口持續增加，停車需求日益迫切，許多居民下班返家後經常一位難求。但因缺乏停車空間，只能將車輛停放路邊或住家門口，衍生違規停車、遭檢舉開罰等問題，讓居民相當困擾。
她說，此次成功爭取新設停車場，是改善地方停車問題的重要一步，不僅增加合法停車選擇，也有助於減少違停亂象。停車問題不能只靠開罰，更重要的是提供足夠的停車空間。未來將持續盤點南太平可利用空間，積極爭取更多停車設施，讓地方居民生活更加便利、安心。
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