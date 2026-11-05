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歌仔戲也能玩爵士！ 南投李靜芳一口氣抱回傳藝金曲獎3大獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
李靜芳規畫明年南投燈會邀集縣內傑出演藝團隊聯合演出，並邀請許淑華登台，許淑華笑說已約好要學一小段歌仔戲。圖／南投縣政府提供
李靜芳規畫明年南投燈會邀集縣內傑出演藝團隊聯合演出，並邀請許淑華登台，許淑華笑說已約好要學一小段歌仔戲。圖／南投縣政府提供

南投歌仔戲名家李靜芳以「歌仔曹七巧：台灣爵士戲曲專輯」勇奪第37屆傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎、最佳演唱獎及最佳作詞獎3項大獎。南投縣長許淑華今天接見李靜芳及團隊，頒贈獎勵金，並邀請她擔任「傑出演藝團隊表演示範計畫」策展人，明年南投燈會將串聯縣內藝文團隊聯合演出。

李靜芳此次以爵士歌仔戲專輯入圍6項，最後抱回3座大獎，將傳統歌仔戲唱腔與爵士音樂融合，展現傳統戲曲跨界創作的可能性。許淑華表示，李靜芳出身草屯歌仔戲世家，母親許素珠是明珠女子歌劇團團長，她自幼耳濡目染，累積深厚戲曲底子，多年來除舞臺演出，也投入編劇、導演、編曲及教學，透過劇場、校園和社區演出，讓更多人認識歌仔戲。

許淑華指出，李靜芳不僅深耕南投十餘年，也積極培育年輕人才，曾帶隊參與縣府海外文化交流，讓南投藝術實力被更多人看見。這次獲獎是對她多年努力的肯定，也讓傳統戲曲有機會透過跨界創作吸引不同世代觀眾。

為整合南投在地藝文資源，縣府規畫推動「傑出演藝團隊表演示範計畫」，邀請李靜芳擔任策展人，透過跨團隊合作、聯合匯演及資源共享，提升地方表演藝術能見度。許淑華期待借重李靜芳的專業與創意，串聯不同領域的表演團隊，讓南投藝文能量有更多展現機會。

李靜芳表示，感謝縣長接見表揚及文化局長期支持，團隊在南投深耕十餘年，除了持續培育人才，也前往各縣市演出，甚至吸引外地觀眾專程到南投看戲。這次嘗試爵士歌仔戲，希望透過不同音樂形式，讓更多年輕人喜歡歌仔戲，讓台灣文化在傳承中持續創新。

談到後續合作，李靜芳透露，規畫明年南投燈會邀集縣內傑出演藝團隊聯合演出，也邀請許淑華一起登台。許淑華笑說，已和李靜芳約定學習一小段歌仔戲，期待與團隊一同向鄉親獻藝，邀請各地民眾到南投賞燈、看戲。

南投歌仔戲名家李靜芳勇奪第37屆傳藝金曲獎3項大獎，縣長許淑華接見表揚，肯定她對傳統戲曲傳承的貢獻。圖／南投縣政府提供
南投歌仔戲名家李靜芳勇奪第37屆傳藝金曲獎3項大獎，縣長許淑華接見表揚，肯定她對傳統戲曲傳承的貢獻。圖／南投縣政府提供

李靜芳與團隊向許淑華分享獲獎喜悅，縣府盼借重她的專業與創意，整合地方藝文資源，讓南投表演藝術走出更寬廣的舞台。圖／南投縣政府提供
李靜芳與團隊向許淑華分享獲獎喜悅，縣府盼借重她的專業與創意，整合地方藝文資源，讓南投表演藝術走出更寬廣的舞台。圖／南投縣政府提供

南投 歌仔戲 爵士

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