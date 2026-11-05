只花325元就抱走204萬BMW！ 南投旅遊抽獎幸運兒出爐

消費325元就抽中市值204萬元的BMW電動車！「南投旅遊好康月」今天最後一波抽獎，最大獎由草屯鎮花姓民眾抱走。縣府同時宣布「2026南投花卉嘉年華」12月1日至明年2月28日登場，串聯全縣賞花、泡湯、跨年及燈會活動，邀請民眾到南投歡度冬日假期。

南投縣副縣長王瑞德今天在律師及來賓見證下，抽出價值204萬元的BMW iX1 eDrive20電動車得主。王瑞德隨即打電話道賀，得知得主僅消費325元就中獎，也直呼幸運。

王瑞德表示，南投冬春是賞花旺季，從花海、梅花、聖誕慶典到櫻花季，各地都有不同特色。縣府每年舉辦花卉嘉年華，整合鄉鎮景點及在地活動，帶動地方觀光與產業發展。

今年活動12月起跑，草屯有九九峰主題展區及「窯香草屯～花香南投」，信義鄉推出耶誕感恩系列活動與踏雪尋梅，清境則有跨年晚會。明年接續推出仁愛互新冬梅賞花季、賽德克櫻花季馬拉松、魚池蘭鄉迎春、信義草坪頭櫻花季及鹿谷櫻花冬筍季，從冬梅一路接力到春櫻。

此外，縣府明年1月底至2月21日將舉辦「2027南投燈會」，搭配溫泉季，讓遊客賞花、賞燈、泡溫泉。

王瑞德指出，旅遊好康月期間，民眾在縣內合法店家消費滿100元即可抽獎，目前累計消費金額已達3億元，共送出546個獎項，包括BMW電動車、iPhone 17、住宿券、Dyson空氣清淨機及民宿折價券等。

觀光處長林秀梅表示，今年活動結合各鄉鎮公所及在地團體推出多元主題，另針對旅行業者設有送客競賽獎勵，團客在南投住宿也可參加加碼抽獎，盼吸引更多遊客走訪南投。

南投縣府「2026南投花卉嘉年華」將串聯各鄉鎮賞花活動，從信義踏雪尋梅、仁愛冬梅到草坪頭櫻花季，打造冬春賞花盛宴。圖／南投縣政府提