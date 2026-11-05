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人犬衝突頻傳、地方盼補強管理 彰化動保自治條例卡關兩會期

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化多處頻傳遊蕩犬群追逐、攻擊民眾，甚至造成交通事故，但攸關地方動物保護管理的「彰化縣動物保護自治條例」卻連續兩個會期遭擱置。圖／翻攝網路
彰化多處頻傳遊蕩犬群追逐、攻擊民眾，甚至造成交通事故，但攸關地方動物保護管理的「彰化縣動物保護自治條例」卻連續兩個會期遭擱置。圖／翻攝網路

彰化多處頻傳遊蕩犬群追逐、攻擊民眾，甚至造成交通事故，但攸關地方動物保護管理的「彰化縣動物保護自治條例」卻連續兩個會期遭擱置。彰化縣議員吳韋達今天在縣議會縣政質詢中質疑，縣府先前承諾加強溝通，草案卻遲遲無法推進，擔心一年多的協調成果因議會屆期更替而歸零。

今年以來，彰化發生多起人犬衝突事件。包括和美鎮太平路一帶曾出現約15隻犬隻群聚，被地方稱為「猛犬軍團」，陸續發生追逐及咬傷事件；彰化市水尾二路一名13歲男童騎腳踏車返家途中，遭10多隻流浪犬追逐，驚慌逃離時失控摔車；埤頭鄉一名76歲婦人則遭3隻犬圍攻，全身留下超過200處撕裂傷等，都引發地方關注。

吳韋達指出，推動自治條例是為了補強第一線執法工具，草案上個會期首次遭擱置後，他要求農業處及動物防疫所拜訪十多名小組議員，了解意見並納入修正，縣府當時也承諾加強溝通，沒想到本會期重新送案後仍遭擱置。

吳韋達表示，目前彰化仍以「彰化縣犬隻管理辦法」管理犬隻，規範範圍及法制工具有限。若以已公布施行、涵蓋犬貓及動物保護管理的自治條例計算，全台22個縣市中，僅剩6個尚未完成，彰化就是其中之一。

經了解，縣府推出的動保自治條例草案納進強化飼主責任，也針對私領域稽查訂定相關規範，但議員對部分內容看法不一，因此卡關。

農業處長郭至善回應，業務單位也希望自治條例通過，雖有多名議員在審查過程提出意見，但議員原則上支持動物保護，縣府仍會持續推動，不會因此中斷。縣府動防所也指出，會將議員們提出的意見再作研議，並持續參考其他縣市訂定內容。

彰化

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