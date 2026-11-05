達標了！ 彰化縣長王惠美任內第十八幢長照衛福大樓今動工

彰化縣長王惠美規畫任內完成18案長照衛福大樓興建案，今在埔心鄉舉行第十八案的彰化縣埔心衛福大樓動土典禮，繳出全國首創0到100歲全齡照顧服務的漂亮建設成績單，

埔心衛福大樓位在埔心國中側門對面，由縣政政全額自籌1億5172萬9290元興建，預計2028年完工。今動土典禮溪湖區縣議員幾乎到齊，縣長王惠美表示，彰化縣65歲以上長者總人口占比21%，埔心鄉略低但也達到20.1%，這幢複合式長照衛福大樓地上4層，總樓地板面積約595.15坪，期能建構老少共融托育環境，減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能安心打拚，無後顧之憂。

縣政府規畫1樓為公設民營托嬰中心，可收托60名未滿兩歲的嬰幼兒；二樓育兒親子館提供6歲以下幼兒與家長共玩、共學的育樂空間；3樓日間照顧中心提供48名長輩專業照顧，實現「在地安老」願景；4樓為失智據點，整合失智照護及長照服務，另有社區活動中心，提供社區居民交流的空間與長輩友善樂齡的服務。

埔心鄉長張佩瑩表示，推動興建衛福大樓最困難在於用地取得，埔心國中旁這塊縣有地將成為提供埔心鄉0到100歲鄉民的全齡服務照顧的衛福大樓，她代表鄉民感謝縣府團隊的用心與努力。

根據統計，18幢衛福長照大樓中有14幢獲中央補助，4棟為縣款自籌；目前完工啟用的衛福長照大樓有社頭鄉、鹿港鎮、溪州鄉、二林鎮、線西鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、北斗鎮、員林市、埤頭鄉，施工中的伸港鄉、秀水鄉、和美鎮、永靖鄉、田尾鄉，待開工的埔鹽鄉、大村鄉及埔心鄉。衛生局表示，無法興建衛福長照大樓的都是找不到用地，如鄉鎮公所或民眾願意無償提供土地，縣政府願意爭取經費建造。