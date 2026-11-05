快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市商業會80周年慶 鄭照新：盼未來持續共創經濟新高峰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市商業會今舉辦80周年慶典以及商人節表揚大會。圖／台中市政府提供
台中市商業會今舉辦80周年慶典以及商人節表揚大會。圖／台中市政府提供

台中市商業會今舉辦80周年慶典以及商人節表揚大會，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，除了向商界領袖及獲獎代表表達祝賀與敬意，也感謝持續支持台中購物節及各項經濟活動，展現公私協力的豐碩成果，期盼未來持續共創台中經濟新高峰。

鄭照新說，台中市商業會今年初在台中國際會展中心舉辦首屆「2026台中百工百業博覽會」，匯集各領域優質企業參展，吸引超過10萬人次入場，創造逾3億元消費產值，不僅展現台中深厚的產業實力，也促進跨產業交流與商機媒合，具體實踐市府「富市台中、新好生活」的施政願景。

他特別感謝商業會動員所屬138個行業商會團體，長期支持台中購物節。自盧市長上任後創辦購物節以來，活動已邁入第7屆，逐步發展為全國指標性消費慶典與城市品牌，不僅成為台中市民共同參與的「城市周年慶」，更吸引全台民眾跨縣市消費。

今年購物節以「冠軍之都」為主題，邀集各領域冠軍職人及運動好手擔任代言人，並串聯商圈、市場、夜市及微型店家，持續帶動消費熱潮，展現政府與民間攜手活絡地方經濟的強大能量。

經發局長張峯源說，台中投資環境持續獲得企業肯定，經濟發展成果亮眼。根據經濟部統計，台中公司登記及實收資本額成長率均居六都第一；「投資台灣三大方案」核定投資台中企業達378家，居全國第一，展現企業持續投資台中的信心與動能。

產業發展成果也逐步反映在市民所得。依據行政院主計總處家庭收支調查，台中市平均每戶可支配所得由2019年的108.3萬元，提升至2024年的117.2萬元，增加約9萬元，2014年年增率達4.91%，居六都第一。

台中市副市長鄭照新致詞時，期盼台中市商業會未來持續和市府共創台中經濟新高峰。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新致詞時，期盼台中市商業會未來持續和市府共創台中經濟新高峰。圖／台中市政府提供

台中市 台中 鄭照新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力拚8年創2千億商機！「2026台中購物節」10/24-12/25盛大登場

萬聖狂歡嗨翻豐原！台中購物節首抽百萬汽車、北海道來回機票等大獎

江啟臣市民野餐日活動比OK藏號次？何欣純回擊：選民不會憑手勢投票

媒合國內外9家通路 台中工策會為34家伴手禮業者找商機

相關新聞

南投全縣運動會7日開幕　點燃聖火傳遞13鄉鎮市

7日在南投縣立體育場開幕的全縣運動會今天點燃聖火，展開13鄉鎮市傳遞，今年總冠軍獎座設計融合南投山水孕育的堅韌精神與運動...

翻轉稻米價值！大安區農會攜弘光科大打造6款加工新品

台中市大安區農會今在弘光科技大學舉辦成果發表會，發表「安泉米酥系列」原味米酥、青蔥米酥、重巧克力米酥、輕巧克力米酥，及「米香系列」原味米香、肉鬆米香，共6款稻米加工產品。其中，米酥餅選用大安區具產銷履歷的在地稻米與青蔥製成，達完全無麩質標準；米香則採用「先蒸熟後炒製」的獨特工法，具無油、長保存期的健康優勢。

彰化企業把按摩服務搬進廠！視障按摩師遭裁員後獲聘 母公司也跟進

46歲視障按摩師阿蘭（化名）因罹患罕見疾病視力逐漸退化，去年又因景氣緊縮遭裁員，失去工作。員林就業中心主動替她開發新職缺，媒合進入聚泰環保公司擔任駐廠按摩師，今年6月重新就業，靠著專業技術重返職場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。