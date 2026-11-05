台中市商業會80周年慶 鄭照新：盼未來持續共創經濟新高峰

台中市商業會今舉辦80周年慶典以及商人節表揚大會，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，除了向商界領袖及獲獎代表表達祝賀與敬意，也感謝持續支持台中購物節及各項經濟活動，展現公私協力的豐碩成果，期盼未來持續共創台中經濟新高峰。

鄭照新說，台中市商業會今年初在台中國際會展中心舉辦首屆「2026台中百工百業博覽會」，匯集各領域優質企業參展，吸引超過10萬人次入場，創造逾3億元消費產值，不僅展現台中深厚的產業實力，也促進跨產業交流與商機媒合，具體實踐市府「富市台中、新好生活」的施政願景。

他特別感謝商業會動員所屬138個行業商會團體，長期支持台中購物節。自盧市長上任後創辦購物節以來，活動已邁入第7屆，逐步發展為全國指標性消費慶典與城市品牌，不僅成為台中市民共同參與的「城市周年慶」，更吸引全台民眾跨縣市消費。

今年購物節以「冠軍之都」為主題，邀集各領域冠軍職人及運動好手擔任代言人，並串聯商圈、市場、夜市及微型店家，持續帶動消費熱潮，展現政府與民間攜手活絡地方經濟的強大能量。

經發局長張峯源說，台中投資環境持續獲得企業肯定，經濟發展成果亮眼。根據經濟部統計，台中公司登記及實收資本額成長率均居六都第一；「投資台灣三大方案」核定投資台中企業達378家，居全國第一，展現企業持續投資台中的信心與動能。

產業發展成果也逐步反映在市民所得。依據行政院主計總處家庭收支調查，台中市平均每戶可支配所得由2019年的108.3萬元，提升至2024年的117.2萬元，增加約9萬元，2014年年增率達4.91%，居六都第一。