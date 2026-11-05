南投全縣運動會7日開幕　點燃聖火傳遞13鄉鎮市

7日在南投縣立體育場開幕的全縣運動會今天點燃聖火，展開13鄉鎮市傳遞，今年總冠軍獎座設計融合南投山水孕育的堅韌精神與運動員拚搏競技意志，鼓勵突破自我、爭最高榮譽。

南投縣政府在南投市藍田書院辦聖火引燃暨宣傳記者會，南投副縣長王瑞德等點燃聖火後，交給南投縣府教育處長王淑玲及代表選手，後續再接力傳遞全縣13鄉鎮市。

王瑞德表示，運動不只是競技，更是人與土地連結，全縣運動會是南投年度最重要體育盛事，這屆主題「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」，希望透過運動，讓鄉親感受健康與幸福生活，感謝所有籌備人員辛勞，也祝所有選手突破自我、再創佳績。

教育處表示，今年共38項競賽，全縣27處場地涵蓋一般競賽、公務人員、教職員工及適性體育競賽，共1萬4160人次參加；南投代表隊今年在全民運動會奪5金、4銀、6銅，縣運會開幕典禮將表揚今年為南投爭光的全民運動會、亞洲運動會優秀選手與教練。