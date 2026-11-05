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翻轉稻米價值！大安區農會攜弘光科大打造6款加工新品

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
用安泉米製作的肉鬆米香。圖／弘光科技大學提供
用安泉米製作的肉鬆米香。圖／弘光科技大學提供

台中市大安區農會今在弘光科技大學舉辦成果發表會，發表「安泉米酥系列」原味米酥、青蔥米酥、重巧克力米酥、輕巧克力米酥，及「米香系列」原味米香、肉鬆米香，共6款稻米加工產品。其中，米酥餅選用大安區具產銷履歷的在地稻米與青蔥製成，達完全無麩質標準；米香則採用「先蒸熟後炒製」的獨特工法，具無油、長保存期的健康優勢。

這項推廣計畫由台中市政府農業局輔導，並與弘光科技大學食品科技系進行產學合作。大安區農會總幹事蔡建宗表示，面對近年國內食米需求下滑及市場競爭劇烈的挑戰，大安區農會積極推動稻米產業轉型與多元產品開發，透過產銷履歷及契作方式，將在地優質稻米轉化為具特色、高附加價值的加工食品，為地方農業開創嶄新的發展契機。

大安區農會與弘光科大攜手合作，目前已成功完成6款稻米加工產品開發，包含「安泉米酥系列」的原味、青蔥、重巧克力與輕巧克力，以及「米香系列」的原味與肉鬆風味，透過多元的風味設計，精準展現「安泉米」不同於傳統白米銷售的產品特色與市場價值。

蔡建宗表示，為進一步提升產品品質，並擴大市場供應量能，本年度計畫攜手弘光科大食品系辦理技術移轉，並委託沃農士食品有限公司進行量化生產，逐步建立標準化製程與安全生產管理制度，全力推動特色米製加工產品邁向商品化與市場化。

弘光科大食科系教授林麗雲主導執行該計畫，針對安泉米酥及米香產品進行嚴謹的儲藏性試驗，精準評估不同環境條件下的品質變化與食品安全性，並依據試驗結果推估最適保存期限，作為後續產品包裝設計、上市規劃及通路銷售的重要依據。

稻米 弘光科大 農會

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