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彰化企業把按摩服務搬進廠！視障按摩師遭裁員後獲聘 母公司也跟進

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
46歲視障按摩師去年遭裁員，彰化員林就業中心主動替她開發新職缺，媒合進入聚泰環保公司擔任駐廠按摩師。圖／勞動力發展署分署中彰投分署提供
46歲視障按摩師去年遭裁員，彰化員林就業中心主動替她開發新職缺，媒合進入聚泰環保公司擔任駐廠按摩師。圖／勞動力發展署分署中彰投分署提供

46歲視障按摩師阿蘭（化名）因罹患罕見疾病視力逐漸退化，去年又因景氣緊縮遭裁員，失去工作。員林就業中心主動替她開發新職缺，媒合進入聚泰環保公司擔任駐廠按摩師，今年6月重新就業，靠著專業技術重返職場。

這項由就業中心提出的「駐廠舒壓按摩」職務，獲得企業員工好評，同集團母公司聚隆公司也在9月跟進聘用視障按摩師，讓原本協助一名視障者就業的創新做法，進一步擴大為企業進用身心障礙人才的新模式。

阿蘭20多歲時因罹患罕見疾病，視力逐漸退化，尤其夜盲症讓她難以在夜間外出工作。為分擔家計、照顧兩名子女，她積極參加職業訓練，取得按摩技術士丙、乙級證照。2020年經員林就業中心媒合，她曾在織布廠擔任駐廠按摩師，累積工作經驗，卻於去年因景氣緊縮遭裁員，再度面臨求職困境。

今年3月，就業服務員得知聚泰環保公司有身心障礙者進用需求，主動向企業提出「企業舒壓按摩」構想，將視障按摩師的專業與員工福利結合，並推薦阿蘭應徵。在就服員協助下，企業規劃獨立按摩空間、添購專業設備，阿蘭於今年6月正式上工，憑藉純熟手法與親切服務獲得員工肯定。

聚泰環保公司認為，駐廠按摩服務能讓員工舒緩工作疲勞，也有助於提升工作士氣，因此同集團母公司聚隆公司也在9月跟進聘用視障按摩師。阿蘭感謝就業中心協助，讓她重新擁有穩定收入，能安心照顧家庭。

勞動力發展署中彰投分署表示，為拓展視障者多元就業機會，所屬就業中心積極訪視企業、了解用人需求，主動開發合適職缺並推介人才，必要時也會陪同面試，並依個案需求連結職業訓練、職務再設計及職場適應等資源，協助身心障礙者順利進入職場。

裁員 彰化 按摩

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