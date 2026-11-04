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從沿街叫賣到名列優良老店 彰化阿樹擔仔麵67年不變古早味

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市「阿樹擔仔麵」最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮，縣府經濟暨綠能發展處長張寒青（左6）代表縣長王惠美前往張貼紅榜祝賀。圖／縣府提供
彰化市「阿樹擔仔麵」最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮，縣府經濟暨綠能發展處長張寒青（左6）代表縣長王惠美前往張貼紅榜祝賀。圖／縣府提供

從沿街叫賣，走過飄香67年，傳承第三代的彰化市「阿樹擔仔麵」，至今嚴守著古早味，最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮。阿樹擔仔麵第三代吳鑫源表示，未來將繼續守住初心，延續彰化在地好味道。

縣府經濟暨綠能發展處長張寒青代表縣長王惠美前往張貼紅榜，張寒青表示，在全台眾多歷史悠久、實力堅強的優秀老店中，阿樹擔仔麵憑藉對傳統美味的堅持、用心經營與品牌傳承，獲得評審肯定，脫穎而出，榮獲經濟部商業發展署「2026優良臺灣老店」優良老店殊榮，展現深厚經營底蘊與品牌實力，更是彰化在地特色店家的榮耀。

阿樹擔仔麵第三代吳鑫源表示，阿樹擔仔麵的故事，要從1959年彰化街頭的一台攤車說起。當年第一代吳松樹沿街叫賣，靠著一碗熱騰騰的擔仔麵，累積顧客的信任；第二代吳志杰、許淑鳳接手後，延續傳統並融入創新，讓這份好味道持續飄香。

他說，如今傳承至第三代，已走過67個年頭，從一台攤車到獲選經濟部商業發展署「2026優良臺灣老店」，一路走來，始終堅持「新鮮、衛生、安心」的理念，以新鮮大骨、蛤蜊慢火熬煮湯頭，用心做好每一碗麵，守住三代傳承的古早味。

吳鑫源表示，這份榮耀不只是對阿樹擔仔麵的肯定，更是對三代人長年堅持的珍貴回應，也感謝每一位顧客一路以來的支持與陪伴。未來，將繼續守住初心，延續彰化在地好味道，從彰化出發，讓全國看見彰化的美好滋味，一步步朝百年老店的目標邁進。

彰化市「阿樹擔仔麵」以新鮮大骨、蛤蜊慢火熬煮湯頭，用心做好每一碗麵，守住三代傳承的古早味，最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮。圖／縣府提供
彰化市「阿樹擔仔麵」以新鮮大骨、蛤蜊慢火熬煮湯頭，用心做好每一碗麵，守住三代傳承的古早味，最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮。圖／縣府提供

彰化市「阿樹擔仔麵」以新鮮大骨、蛤蜊慢火熬煮湯頭，用心做好每一碗麵，守住三代傳承的古早味，最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮。圖／縣府提供
彰化市「阿樹擔仔麵」以新鮮大骨、蛤蜊慢火熬煮湯頭，用心做好每一碗麵，守住三代傳承的古早味，最近榮獲「2026年優良臺灣老店 優良老店」殊榮。圖／縣府提供

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