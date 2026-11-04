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彰化大興飛行樂園啟用 砲台遊戲塔、飛行鞦韆吸親子

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化「大興飛行樂園」以福興鄉外埔村、番婆村境內的歷史建築「原彰化飛行場防空塔」為設計發想，巧妙融入飛機與砲塔意象。圖／彰化縣府提供
彰化「大興飛行樂園」以福興鄉外埔村、番婆村境內的歷史建築「原彰化飛行場防空塔」為設計發想，巧妙融入飛機與砲塔意象。圖／彰化縣府提供

彰化福興鄉再添特色親子遊憩場！以在地歷史建築原彰化飛行場防空塔為設計靈感的「大興飛行樂園」，將飛機、砲塔意象融入遊具，打造飛行探索主題公園。縣府斥資約2800萬元改建，今天上午舉行啟用典禮。

「大興飛行樂園」以福興鄉外埔村、番婆村境內的歷史建築「原彰化飛行場防空塔」為設計發想，巧妙融入飛機與砲塔意象，打造兼具歷史文化與飛行探索樂趣的特色遊戲場。

彰化縣長王惠美表示，園區利用大興國小約0.4公頃土地打造，設有雙層砲台遊戲塔，結合攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯等體驗，另有飛機造型遊具、飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊搖搖樂等設施。

園區另規劃飛行哨所解說亭與林間體健區，並保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，兼顧遊憩、通學及戶外生態教學需求。公園對面未來也將新建外埔社區活動中心，提供更多公共休憩空間。

王惠美指出，縣府推動「一鄉鎮一特色公園」，大興飛行樂園是全縣第20座完工的共融式特色公園，目前另有6座持續施工。

縣議員凃淑媚表示，大興飛行樂園不僅造福福興鄉孩童，鄰近秀水鄉民眾也能前來使用，適合家長帶孩子、祖父母帶孫子共享親子時光。她肯定園區設施規劃細緻，縣府團隊為地方打造優質遊憩空間。

彰化「大興飛行樂園」今天啟用，設有飛機造型遊具、飛行鞦韆等。記者林敬家／攝影
彰化「大興飛行樂園」今天啟用，設有飛機造型遊具、飛行鞦韆等。記者林敬家／攝影

彰化「大興飛行樂園」設有雙層砲台遊戲塔，結合攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯等體驗，另有飛機造型遊具、飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊搖搖樂等設施。記者林敬家／攝影
彰化「大興飛行樂園」設有雙層砲台遊戲塔，結合攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯等體驗，另有飛機造型遊具、飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊搖搖樂等設施。記者林敬家／攝影

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