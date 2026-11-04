巨型穿山甲現身奧萬大 遊客打卡新亮點

南投奧萬大3年前遭卡努颱風重創，為降低對環境負擔，並推廣國產竹材，重建導入竹編藝術，今年延續竹材創作，更結合生態，以保育類動物台灣穿山甲為主角，打造寬約12公尺的大型竹編地景作品「金甲竹夢」，今亮相見客，巨大吸睛。

林業及自然保育署南投分署指出，2023年卡努颱風重創奧萬大國家森林公園，聯外交通一度中斷，後續投入重建，直至隔年2月才採總量管制開放入園，而在重建過程中，推動「奧萬大國家森林遊樂區國產竹構設施之設計與建置計畫」。

為降低對環境負擔，並推廣國產竹材，奧萬大園區重建導入竹編藝術，今年以竹材重新設計園區既有涼亭，也結合生態，以極具指標性的保育物種台灣穿山甲為主角，打造寬約12公尺的大型竹編地景作品「金甲竹夢」，今天起公開展出。

該分署表示，穿山甲擅長挖掘，能翻動土壤並促進森林養分循環，也被稱為「森林建築師」，因此以穿山甲媽媽揹負幼獸的姿態為造型核心，母子相依的形象，呼應鄰近部落以背簍揹負孩子及生活物資的文化記憶，具生命、土地與文化延續。

而涼亭原有鋼筋混凝土結構雖仍穩固，但外觀經長年使用已逐漸老舊，因此保留既有結構及休憩功能，並以竹材重新包覆柱體、橫樑、座椅與基座，再於柱體表面運用六角竹篾編織，增添自然溫潤的質感，提升療癒感受，供遊客休憩使用。

該分署也提醒，為深化環境教育與自主參觀體驗，現場設置作品解說牌及QR code數位語音導覽，介紹穿山甲生態、竹編特色、創作理念與永續概念；若在園區遇到穿山甲等野生動物，應保持距離，不追逐、不觸摸、不餵食，共同守護自然。