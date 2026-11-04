台中購物節送兩人去釜山 韓駐台代表報出家郷好吃好玩處

台中購物節昨由經發局長張峯源與韓國駐台代表黃載皓抽出獲得星宇航空台中至釜山來回機票的兩名幸運得主，分別是大肚區的周小姐和北屯區鄭小姐。身為釜山人的黃載皓也化身代言人，推薦海雲台、廣安里及豬肉湯飯等特色景點與美食，歡迎大家去旅遊。

經發局今表示，購物節累計消費登錄金額已突破39億元，今年透過國際機票抽獎串聯城市觀光與跨國交流，讓民眾在台中消費，也有機會走向世界。

經發局長張峯源表示，周小姐平時負責家中採買，習慣將發票及收據集中整理登錄，去年曾兩度抽中3千元現金，今年持續參與，幸運抱回釜山機票。她得知中獎後第一時間就與親友分享，並說以往未去過韓國，相當期待此次釜山之旅。

鄭小姐則是採購助理，平時也負責整理並掃描家人的消費發票及收據。她說，得知有購物節活動便開始參與消費登錄，沒想到首次中獎就抽中釜山來回機票，她也從未去過韓國。黃載皓祝福他們，並祝釜山之行快樂。

黃載皓說，他來台灣將近38年，當年第一個台北以外的行程便是造訪台中，年輕時也曾在逢甲大學周邊打工，對台中有著深厚情感。上任後，他更選擇台中作為第一個正式拜會的地方政府，對台中近年的城市發展及經濟實力印象深刻。

對於身為釜山人，他表示台中與釜山同樣充滿活力，也擁有豐富的美食文化，歡迎台灣民眾走訪釜山海雲台、廣安里等知名景點，品嚐豬肉湯飯及各式海鮮，感受海港城市的熱情與浪漫。

經發局提醒，釜山機票只是國際好禮的第一站，後續還有更多國際航點及豐富獎項接力登場。