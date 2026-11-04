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斥資21億元打造台中轉運中心今啟用 整合「7接7轉」轉乘樞紐

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣與民進黨台中市長候選人何欣純今天均出席轉運中心啟用典禮。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣與民進黨台中市長候選人何欣純今天均出席轉運中心啟用典禮。記者余采瀅／攝影

投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用，台中市長盧秀燕表示，台中轉運中心是舊城區近年重要交通建設，整合鐵路、國道客運、市區公車及汽機車等多元運具，打造「7接7轉」轉乘樞紐，除提升轉乘便利性，也串聯周邊文化觀光景點，帶動人潮、商業活動及地方發展。

盧秀燕、國民黨台中市長候選人江啟臣今天共同出席啟用典禮，民進黨台中市長候選人何欣純後來到場，分別與盧及江握手致意。盧秀燕致詞時特別感謝江啟臣在中央爭取經費，為台中市節省經濟負擔。

盧秀燕指出，台中車站是中台灣重要交通門戶，也是舊城區發展核心，過去車站周邊因公車站點分散、人車動線交織及停車空間等問題，影響轉乘便利性，市府持續推動鐵路高架化、建國市場遷建、大智路打通及綠空鐵道軸線等建設，改善鐵路對城市空間的阻隔，隨著台中轉運中心啟用，進一步完善交通服務機能，成為推動舊城區交通升級與都市再生重要里程碑。

江啟臣表示，台中市幅員廣大，台中轉運中心未來整合捷運，打造「8接8轉」轉乘樞紐，讓市民轉乘、接駁更方便，不只是轉運中心，未來也是商業中心，進一步活絡舊城區。

何欣純提到，台中水湳轉運中心已啟用，但看起來像個大型蚊子館，因為國道客運與市區公車的班次與路線不夠多，轉乘功能不彰，今天台中轉運中心啟用，但不只是硬體蓋好，軟體配套措施也相當重要，班次銜接上是否順暢，市民轉乘是否方便都是重點。

台中轉運中心斥資21億元4100萬元、歷經4年興建，今日正式啟用，規劃地上2層、地下3層，設置12席大客車停靠空間，提供26條國道客運及市區公車路線進駐，實現「7接7轉」交通願景，民眾通勤、就學、旅遊或返鄉，獲得更便捷、舒適的轉乘環境，未來整合捷運，打造「8接8轉」轉乘樞紐，增加轉運人次。

交通局長葉昭甫表示，台中轉運中心以「人車分流、安全順暢」為理念，配合2樓人工平台及台中車站周邊空間配置，建置行人步行動線與地面車流，降低人車交織及交通衝突風險。另場內設有506席汽車停車位及1469席機車，即日起推出首月停車優惠，汽車當日最高收費100元，入場30分鐘內離場免費，讓民眾停車、接送及轉乘更便利。

民進黨台中市長候選人何欣純到場，與國民黨台中市長候選人江啟臣握手致意。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純到場，與國民黨台中市長候選人江啟臣握手致意。記者余采瀅／攝影

投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用。記者余采瀅／攝影
投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用。記者余采瀅／攝影

投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用。記者余采瀅／攝影
投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用。記者余采瀅／攝影

台中 盧秀燕 江啟臣

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