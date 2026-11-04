斥資21億元打造台中轉運中心今啟用 整合「7接7轉」轉乘樞紐

投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用，台中市長盧秀燕表示，台中轉運中心是舊城區近年重要交通建設，整合鐵路、國道客運、市區公車及汽機車等多元運具，打造「7接7轉」轉乘樞紐，除提升轉乘便利性，也串聯周邊文化觀光景點，帶動人潮、商業活動及地方發展。

盧秀燕、國民黨台中市長候選人江啟臣今天共同出席啟用典禮，民進黨台中市長候選人何欣純後來到場，分別與盧及江握手致意。盧秀燕致詞時特別感謝江啟臣在中央爭取經費，為台中市節省經濟負擔。

盧秀燕指出，台中車站是中台灣重要交通門戶，也是舊城區發展核心，過去車站周邊因公車站點分散、人車動線交織及停車空間等問題，影響轉乘便利性，市府持續推動鐵路高架化、建國市場遷建、大智路打通及綠空鐵道軸線等建設，改善鐵路對城市空間的阻隔，隨著台中轉運中心啟用，進一步完善交通服務機能，成為推動舊城區交通升級與都市再生重要里程碑。

江啟臣表示，台中市幅員廣大，台中轉運中心未來整合捷運，打造「8接8轉」轉乘樞紐，讓市民轉乘、接駁更方便，不只是轉運中心，未來也是商業中心，進一步活絡舊城區。

何欣純提到，台中水湳轉運中心已啟用，但看起來像個大型蚊子館，因為國道客運與市區公車的班次與路線不夠多，轉乘功能不彰，今天台中轉運中心啟用，但不只是硬體蓋好，軟體配套措施也相當重要，班次銜接上是否順暢，市民轉乘是否方便都是重點。

台中轉運中心斥資21億元4100萬元、歷經4年興建，今日正式啟用，規劃地上2層、地下3層，設置12席大客車停靠空間，提供26條國道客運及市區公車路線進駐，實現「7接7轉」交通願景，民眾通勤、就學、旅遊或返鄉，獲得更便捷、舒適的轉乘環境，未來整合捷運，打造「8接8轉」轉乘樞紐，增加轉運人次。

交通局長葉昭甫表示，台中轉運中心以「人車分流、安全順暢」為理念，配合2樓人工平台及台中車站周邊空間配置，建置行人步行動線與地面車流，降低人車交織及交通衝突風險。另場內設有506席汽車停車位及1469席機車，即日起推出首月停車優惠，汽車當日最高收費100元，入場30分鐘內離場免費，讓民眾停車、接送及轉乘更便利。

民進黨台中市長候選人何欣純到場，與國民黨台中市長候選人江啟臣握手致意。記者余采瀅／攝影

投入逾21億元興建的台中轉運中心今日啟用。記者余采瀅／攝影