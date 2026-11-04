飛機與砲塔為意象 彰化福興「大興飛行樂園」啟用

以飛機與砲塔為的意象彰化縣福興鄉「大興飛行樂園」，今天由縣長王惠美等人主持啟用，園區結合歷史文化、飛行探索及自然生態，成為彰化縣第20座共融式特色公園。

縣長王惠美表示，大興飛行樂園以福興鄉外埔村、番婆村境內的歷史建築「原彰化飛行場防空塔」為設計發想，將飛機與砲塔意象融入遊戲設施，由縣府投入2800萬元經費，大興國小提供約0.4公頃的土地，改造成自然遊戲場，提供孩童遊樂、鄉親運動休閒及環境共融的特色遊憩場域。

王惠美表示，園區最吸睛的是雙層「砲台遊戲塔」，結合攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯等功能，另設有飛機造型遊具、飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及搖搖樂等設施，並規劃飛行哨所解說亭與林間體健區，讓不同年齡層的孩童都能找到適合的遊戲方式。

此外，公園也整合校園通學廊道及戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，營造自然探索環境。公園對面未來也將新建外埔社區活動中心，進一步提供社區居民休閒活動空間。

王惠美指出，縣府推動「一鄉鎮一特色公園」政策，大興飛行樂園是第20座完工啟用的共融式特色公園，目前另有6座公園持續施工，希望提供親子更多優質休憩場所。

縣議員凃淑媚表示，遊戲場設施新穎、規劃用心，不僅福興鄉孩童受惠，也歡迎鄰近秀水鄉民眾帶孩子前來遊玩，共享親子時光。

以飛機與砲塔為的意象彰化縣福興鄉「大興飛行樂園」，今天由縣長王惠美等人主持啟用，園區結合歷史文化、飛行探索及自然生態，為彰化縣第20座共融式特色公園。記者劉明岩／攝影

以飛機與砲塔為的意象彰化縣福興鄉「大興飛行樂園」，今天由縣長王惠美等人主持啟用，園區結合歷史文化、飛行探索及自然生態，為彰化縣第20座共融式特色公園。記者劉明岩／攝影