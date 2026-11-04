台中大安農會推「吉羊新春ESG採購」及「溯源金磚米客製化服務」

台中市大安區農會推出「吉羊新春ESG採購」方案，整合「安農五寶」在地特色農產、ESG飛天豬系列及溯源金磚米客製化服務，邀請企業、福委會及公私部門將年節採購轉化為支持農民、守護食安與實踐永續的具體行動。農會也開放限量免費試吃申請，讓企業先品嘗、再選購，提前規劃新春贈禮。

大安區農會近年持續推動農業永續，獲財團法人二十一世紀基金會頒發「2026淨零永續農業特優獎」肯定。大安區農會以「安心呷・農為您」為核心理念，整合豬肉、大安芋、大安蔥、大安酒莊及安泉米五大特色，打造「安農五寶」。

大安區農會創建「ESG飛天豬」品牌，透過自主減少化學添加物、產銷履歷及全程冷鏈管理，強化食品品質與來源管理，結合相關第三方驗證，讓企業採購兼顧產品品質與永續價值。農會透過加價契作支持在地農民收益，將企業訂單連結地方產業發展，讓每一筆採購都能為農業永續創造實質助益。