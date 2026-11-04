空拍即時回傳、毒氣早偵測 星記精密王幸子捐台中消防救災裝備

為提升救災效能、守護第一線消防人員安全，熱心公益的企業「星記精密工業公司」王幸子捐贈台中市消防局五用氣體偵測器10組，以及空拍機即時影像傳輸系統3組。這批裝備可及早偵測災害現場的有害氣體，並將空拍畫面即時回傳指揮中心，強化災情掌握及指揮調度能力。捐贈儀式今日上午在消防局舉行。

消防局說明，五用氣體偵測器可偵測災害現場的氣體濃度，讓消防人員提早掌握潛在危害，降低救災風險。空拍機即時影像傳輸系統則能將現場空拍影像即時回傳，協助指揮人員掌握環境及災情變化，作為救災部署的參考。

王幸子長年秉持「取之社會、用之社會」的理念投入星記精密工業公益，尤其關心消防人員的執勤安全及裝備需求，此次再度慷慨解囊。捐贈儀式今早在消防局5樓災害應變中心舉行，由捐贈代表王淑華出席，消防局回贈感謝狀及感謝獎座，表達謝意。

消防局表示，災害型態日趨多元複雜，完善的裝備及人員安全防護是提升救災效能的重要基礎。消防局將妥善運用這批裝備，持續精進人員教育訓練，也期盼王幸子的善舉能拋磚引玉，吸引更多民間力量投入消防工作，共同守護市民生命財產安全。