彰化長青卡帶動農會消費！田尾穀倉變身「花間小舖」 行動商店也下鄉

彰化縣田尾鄉農會旁一座有60年歷史的穀倉，經整修後變身銷售空間「花間小舖」，今天開始試營運。由於長青卡開放在縣內農會消費，帶動農會產品銷售，田尾農會不僅將全國各地農漁會特色商品引進小舖，也推出移動式商店，每月深入各社區服務，讓不方便前往農會的長者也能使用長青卡消費。

「花間小舖」近日整修完成後，外觀也引起話題，外牆掛上綠色圓形標誌，乍看之下讓不少民眾以為是星巴克進駐。田尾農會預計11月7、8日正式開幕活動，並結合一年一度的植物產地市集，邀集全國各地植栽達人參展，展售多肉植物、觀葉植物等，預計約有60個單位參與，讓民眾一次逛足各式特色植栽。

田尾農會總幹事吳政憲表示，花間小舖除了販售全國各地農漁會產品，也有農會自有品牌特色商品，包括花現金選啤酒、香菜花生酥、蔬菜條等，讓民眾有更多元的選擇。

隨著長青卡開放在農會消費，田尾農會也推出移動式商店，每月安排一天深入各村里社區，讓不方便到農會的長者也能就近採購。配合長青卡每月200元消費額度，農會也規畫準備約230至240元的商品組合，以200元優惠價格販售，讓長者能善用消費額度。

田尾農會理事長楊春枝表示，11月7、8日舉辦產業文化活動，除了推廣在地農特產品，也配合花間小舖開幕，希望透過多元展售活動帶動地方產業。她也強調，食品安全越來越受到重視，農會自有品牌產品都有品質把關，讓消費者買得安心。

彰化田尾鄉農會旁一座有60年歷史的穀倉，經整修後變身銷售空間「花間小舖」，今天開始試營運。記者林敬家／攝影