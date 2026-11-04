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台中外埔大東停車困擾30年 施志昌爭取二高橋下和第一公墓設停車位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區大東里（大甲東地區）長期面臨嚴重停車空間不足困境，台中市議員施志昌今天邀市府交通局停車管理處、生命禮儀管理處、交通部高速公路局大甲工務段及外埔區公所等單位，至甲東路幸福公園旁辦理現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔區大東里（大甲東地區）長期面臨嚴重停車空間不足困境，台中市議員施志昌今天邀市府交通局停車管理處、生命禮儀管理處、交通部高速公路局大甲工務段及外埔區公所等單位，至甲東路幸福公園旁辦理現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市外埔區大東里（大甲東地區）長期停車空間不足，台中市議員施志昌今天邀市府交通局停車管理處、生命禮儀管理處、交通部高速公路局大甲工務段及外埔區公所等單位，至甲東路幸福公園旁辦理現場會勘。明年將開始推動「外埔區甲東段915地號（第一公墓）」遷葬計畫，預計規劃1萬2000平方公尺土地，打造約300格汽車停車位的帶狀平面停車場；也爭取明年初將國三橋下空間委外釋出逾百格停車位。

施志昌表示，外埔區大東里近年人口急遽增加，該區非屬都市計畫區，建商與私人取得土地後不斷建屋，卻缺乏公共設施規劃，導致里民因車位不足頻繁引發鄰里糾紛與爭吵。為徹底改善大東里、甲東路、甲后路及新城社區的停車困境，他積極推動外埔第一公墓（甲東段915地號）轉型。

外埔區大東里里長高芳春與大東社區發展協會理事長蔡鴻基指出，大東里為外埔人口與戶數最多的里別，全里人口超過8000人、近 3000戶，因非屬都市計畫區，缺乏完善公共設施與停車空間規劃。隨著新建案與車輛持續增加，里民被迫將車輛停放於狹窄巷弄紅線或路邊，頻繁引發鄰里糾紛與車輛刮傷爭執，甚至需警察開單處理，嚴重影響日常生活。甲東路是大甲前往國道三號的主要幹道，每逢清明掃墓時節更經常陷入人車擠塞的交通癱瘓狀態。

台中市停管處課長許元能說明，全案總預算編列8442萬元，其中114年度已獲議會審查通過165萬元前置預算，用於辦理墳墓遷葬查估與公告禁葬，預計於114年9月公告至115年清明節期間開放家屬認領與遷葬，115年度則規劃編列8277萬元，包含1527萬元遷葬整地費與6750萬元補償金，後續將配合民政局遷葬時程，分階段推進停車場細部設計與闢建工程。

施志昌表示，考量公墓遷葬與闢建需要約兩年時間，為第一時間救急，他同時爭取到國道三號橋下空間，明年初現有業者租約到期後，由外埔區公所與市府辦理委外經營，預計可提供至少100格汽機車停車位。

台中市外埔區大東里（大甲東地區）長期面臨嚴重停車空間不足困境，台中市議員施志昌今天邀市府交通局停車管理處、生命禮儀管理處、交通部高速公路局大甲工務段及外埔區公所等單位，至甲東路幸福公園旁辦理現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔區大東里（大甲東地區）長期面臨嚴重停車空間不足困境，台中市議員施志昌今天邀市府交通局停車管理處、生命禮儀管理處、交通部高速公路局大甲工務段及外埔區公所等單位，至甲東路幸福公園旁辦理現場會勘。記者游振昇／攝影

台中 施志昌 停車位

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